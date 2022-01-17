Вопрос дня: А вы бы рискнули прокатиться на беспилотном такси? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного рынка:

- Я лично не рискну - в Москве-то точно. И когда в электронных мозгах вдруг нечто выйдет из строя на большой скорости, то человек среагирует, а робот - вряд ли. Я не хочу видеть на наших улицах гонки из фильмов Люка Бессона.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Пока стремно ездить с роботами. Да, на самолетах есть автопилоты, и летчики часто почти не притрагиваются к штурвалу. Наверное, мы и на дорогах рано или поздно к этому привыкнем. Думаю, блондинкам понравятся беспилотники.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Я буду готов поехать на таком такси, если рядом сядет живой водитель. Но почему я должен платить за двоих - и за робота, и за оператора? А что если вдруг авария, страховой случай? Я видел такое такси в «Сколково», но в него не сел! Я еще жить хочу.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Лично я готов сесть в беспилотное такси. Я интересовался тем, как выстраивается алгоритм у «Теслы». Там разметка - это не главное. И знаки - один из параметров, но тоже не главный. Во главе - мощность вычислительного ресурса. Насколько быстро машина будет реагировать на возникающие препятствия.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Как настоящий большевик, глядя на то, что происходит в Японии, Корее и Китае, считаю, что в течение 10 лет весь транспорт станет беспилотным, а людям вскоре запретят водить машины. Да, я уверен, что это наше будущее. Если бы сохранился СССР с прежними темпами развития, то мы бы уже имели эти беспилотники.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Я практически разбился в беспилотнике «Вольво» около года назад в Москве. Технологии не работают так, как должны. Плюс еще новые участники дорожного движения, поведение которых невозможно предсказать: самокатчики, велосипедисты, которые действуют так, словно на дороге, кроме них, никого нет.