Нападение на вдову Александра Градского: "Женщину вела целая группировка. За ней следили"

Неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей.

По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, это произошло в подмосковном Наро-Фоминске.

- Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили, - говорит источник. - Сегодня вечером было устроено подставное ДТП - якобы Марина Коташенко врезалась в чужую машину. Остановилась. Из повреждённой машины выскочили трое мужчин с оружием.

Угрожая оружием (Коташенко утверждает, что у мужчин были пистолеты), преступники заставили вдову певца ехать домой, в элитный поселок. Под дулом пистолета Марина открыла дом и отдала все ценности, какие были внутри.

- После преступники заставили женщину довезти их до Апрелевки. Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы, - сообщает источник kp.ru.

Общий ущерб женщина оценивает в сумму около 100 млн рублей. Преступников ищут.

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