Вдова Александра Градского спасала сыновей от смерти: как Марину Коташенко ограбили на 100 млн

Марина Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что вооруженные бандиты ограбили молодую вдову Александра Градского на 100 миллионов рублей, стала настоящим шоком. Преступники действовали дерзко, а все происходящее скорее похоже на сюжет остросюжетного фильма. Однако реальность, как известно, страшнее любого кино. Марина Коташенко спасала детей от смерти, потому и отдала злодеям все, что у нее было.

На вдову Александра Градского средь бела дня было совершено вооруженное нападение. Все началось на трассе в Наро-Фоминске. Марина Коташенко едва отъехала от своего загородного особняка, как на 255 километре ЦКАД злоумышленники сымитировали ДТП.

Когда вдова Градского остановилась, вышла из машины, то к ней подсели трое вооруженных мужчин. Они заставили перепуганную женщину вернуться домой и потребовали отдать деньги. Со слов Коташенко, нападение произошло около 12:00 дня 16 января, но она обратилась в полицию лишь поздно вечером. Видимо, находилась в жутком стрессе.

От подробностей драмы волосы встают дыбом. Преступники пригрозили, что, если Марина позвонит в полицию, они убьют ее. Когда они прибыли в дом, Коташенко под угрозой расправы с близкими, в том числе и с детьми, рассказала, что деньги лежат на втором этаже, сообщает life.ru.

По информации 5-tv.ru, у Котошенко пропала сумка с деньгами, которые она хранила под кроватью. Бандиты забрали 100 миллионов рублей и уехали, взяв вдову музыканта с собой. Ее высадили в Апрелевке. Злоумышленники пересели в белый Mercedes и скрылись.

В настоящее время полиция работает в доме у вдовы Градского. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Меж тем, сын Градского находится в шоке от новости о вооруженном ограблении Марины. "Я сам в шоке. Это все ужасно, надеюсь, все здоровы", - сказал Даниил Градский.

Отметим, Градский не скрывал, что всегда был одним из самых высокооплачиваемых музыкантов. Он сумел скопить немалое состояние. После его смерти вдова и двое сыновей - восьмилетний Александр и четырехлетний Иван живут в загородном доме площадью 1172,6 кв. м. Местные жители называют особняк с мраморными колоннами и лепниной дворцом. На первом этаже коттеджа расположен огромный бассейн, есть и собственный кинотеатр.