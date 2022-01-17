В словах вдовы Градского сомневаются: Почему Марина Коташенко обратилась в полицию лишь через 7 часов после ограбления

Марина Коташенко с мужем. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах «ограбления века» - из загородного дома вдовы Александра Градского неизвестные преступники вынесли 100 млн рублей.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в полицию обратилась 41-летняя Марина Коташенко (женщина была последней, четвертой, женой умершего в ноябре 2021 года певца Градского, родила ему двоих детей, - Авт.).

- По словам женщины, днем в воскресенье она выехала по делам на своей машине из дома в поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако далеко не уехала. Едва повернула из деревни на ЦКАД, проехав по новой кольцевой всего пару километров, как почувствовала удар. Притормозила на обочине у деревни Жедочи. Рядом остановилась другая машина. Из нее вышли трое пассажиров, которые кинулись с криками на женщину. Заставили снова сесть за руль, а сами следом забрались в салон.

Там, со слов Марины Коташенко, один из мужчин показал ей пистолет и заявил, что за разбитую машину она должна им денег.

- Вдову Градского буквально под дулом пистолета заставили вернуться домой в Новоглаголево. Продолжая угрожать оружием, мужчины вынудили ее открыть дом и выдать ценности, которые хранились в особняке.

Марина Коташенко позже заявила в полиции, что боялась за собственную жизнь, поэтому выдала преступникам крупную сумму наличности, которую прятала в одной из комнат. Около 100 миллионов рублей. Затем грабители заставили женщину вновь сесть за руль и отвезти их в соседнюю Апрелевку. Там они пересели в белый «Мерседес» и скрылись.

ПОЧЕМУ ЖДАЛА 7 ЧАСОВ?

- Сложно поверить в то, что автоподставщики случайно нарвались на столь богатую даму, - комментирует kp.ru случившееся источник в правоохранительных органах. - Скорее всего, за вдовой наблюдали, какое-то время вели разведку. Точно знали, где устроить «аварию», буквально в двух километрах от дома, и что там могут храниться большие ценности. Все было спланировано. На машине владелицы дома они проехали через КПП на территорию охраняемого по периметру коттеджного поселка. Таким же способом выехали, забрав деньги. От Новоглаголево до Апрелевки всего ничего. Там преступников уже ждал на машине четвертый подельник.

Однако при этом некоторые детали рассказа Марины Коташенко кажутся полицейским странными. Многих удивляет, что столь крупную сумму дама держала не в банке, а дома. Другой момент: время обращения с заявлением в полицию.

- Сама «авария» на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно.

- Женщина как-то объясняет такой разрыв во времени?

- По ее словам, она была в состоянии шока. Якобы преступники угрожали ей, что если она пойдет в полицию, позже они вернутся, убьют ее и детей. Однако в итоге она все-таки решилась сообщить.

НАСЛЕДСТВО ВЕЛИКОГО ПЕВЦА

Словом, правоохранители не только ищут преступников, но и проверяют - в числе прочего – и возможную версию об инсценировке ограбления.

Зачем кому-то могло понадобиться такое?

Как вариант - чтобы вывести из-под раздела часть наследства.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», скоропостижно скончавшийся Александр Градский, оставил весьма богатое наследство. Музыкант владел целым этажом в доме на Тверской - 400 квадратных метров (стоимостью до 400 млн рублей), которые сдавались в аренду. Квартира в элитном ЖК на Мосфильмовской (до 80 млн рублей), еще одна квартира в другом районе города, два загородных дома с участками в элитных поселках. Тот самый дом на 30 сотках земли в Новоглаголево, из которого вынесли 100 миллионов, - общей площадью под 1200 квадратных метров, с мраморными колоннами, богатой лепниной, бассейном и большой коллекцией антиквариата (его стоимость до 125 млн рублей). Плюс еще девять земельных участков. Плюс автопарк на полдесятка элитных машин. Плюс около 300 млн рублей на банковских счетах. Это не считая интеллектуального наследства в виде песен певца, его рок-опер и так далее.

На текущий момент законными наследниками Александра Градского считают пять человек. Это дети от предыдущего (третьего по счету) брака музыканта - 35-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил. А также вдова Марина Коташенко и двое их совместных с Градским детей - 3-летний Иван и 7-летний Александр.

Однако публике до сих пор достоверно неизвестно, не было ли у 72-летнего Градского завещания, в котором он четко прописывал, что и кому оставляет в случае своей смерти.

При этом факт: с Мариной Коташенко артист много лет жил в гражданском браке, однако незадолго до его смерти женщина настояла на оформлении официального брака.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Если это «игра», можно потерять все

- Каждая ситуация с наследством индивидуальна. Но что объединяет практически все истории - если наследников несколько, происходит некое противостояние, - говорит KP.RU звездный адвокат Сергей Жорин. - Сила этого противостояния и его ожесточенность зависят от ряда обстоятельств. Прежде всего, конечно, от размера наследственной массы, от интеллекта наследников, образа их жизни. Меня сложно удивить схемами, которые наследникам кажутся хитроумными, а на самом деле оказываются, прямо скажем, криминальными.

- Если авария произошла в 13:00, а в полицию потерпевшая обратилась лишь через семь часов, это подозрительно?

- Время обращения в полицию действительно имеет большое значение. Потому что большое количество преступлений раскрывается по горячим следам. Если ничто не препятствовало потерпевшей как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, а она этого не сделала, это вызывает это много вопросов. Если имела место какая-то инсинуация, можно быть уверенными с вероятностью на 99,9%, что это вскроется, и вскроется очень быстро. Есть определенные алгоритмы, методики, техсредств, чтобы выяснить, правду ли говорил человек, реально ли произошли те или иные события.

По словам адвоката Жорина, любые «игры» вокруг наследства на самом деле несут большие риски.

- Если действительно был некий сговор с целью уменьшить наследственную массу, как минимум наследник имеет все шансы быть признанным недостойным наследником (есть такой юридический термин, - Авт.) и лишится вообще всего, что ему полагалось бы. Это как минимум. А как максимум - можно понести и уголовное наказание (как вариант - по статье «Мошенничество», - Авт.). Так что будет интересно следить, как будут развиваться события. Если вдова Градского сказала неправду, все это очень глупо. Но если она действительно стала жертвой преступления, хочу со своей стороны выразить ей свое сожаление и пожелать, чтобы это преступление было раскрыто.

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