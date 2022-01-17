Мужчина, которому пересадили сердце свиньи, оказался преступником

Семья жертвы Беннета возмущена тем, что мужчину, действия которого приковали их близкого к инвалидному креслу, не только спасли, но и считают героем

Выяснилось, что Дэвид Беннет, которому медики в США недавно пересадили генномодифицированное сердце свиньи, ранее был осужден за нападение с ножом на человека.

Семья жертвы Беннета возмущена тем, что мужчину, действия которого приковали их близкого к инвалидному креслу, не только спасли, но и считают героем.

Сестра ныне покойного Эдварда Шумейкера рассказала, что в 1988 году Дэвид Беннет напал на ее брата с ножом. Инцидент произошел на фоне ревности – Беннет застал свою супругу сидящей на коленях у Шумейкера.

В пылу гнева мужчина нанес своему предполагаемому сопернику несколько ножевых ранений, оказавшихся настолько серьезными, что Шумейкер до конца жизни сидел в инвалидном кресле и всю жизнь страдал от последствий травм. В 2007 году он скончался в результате перенесенного ранее инсульта.

– Они делают о Беннете сюжеты, изображая его как героя и первопроходца, но это не так. Я думаю, что вся слава и похвала должна достаться врачам, сделавшим операцию, а не преступнику Беннету, – возмутилась женщина в разговоре с журналистами BBC.

По словам Лесли Шумейкер-Дауни, о том, что знаменитым на весь мир пациентом клиники в Балтиморе стал именно Беннет, она узнала от дочери, которая увидела сюжет по телевизору и прислала ей сообщение: «Мама, это человек, который зарезал дядю Эда».

Трансплантологи, которые провели уникальную операцию, прокомментировали ситуацию, сказав, что судимость Беннета не является поводом отказывать ему во врачебной помощи.