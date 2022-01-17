Королевский фастфуд: стало известно о гастрономических предпочтениях Елизаветы II

Чаще же всего Елизавета II останавливает свой выбор на традиционных блюдах французской и английской кухни Фото: REUTERS

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен О'Грейди поделился воспоминаниями о гастрономических предпочтениях королевы Великобритании Елизаветы II.

Оказалось, что Ее Величество не очень жалует фастфуд, но временами не может отказать себе в этой маленькой слабости.

По словам О'Грейди, королева очень любит гамбургеры, но подавать их ей необходимо по-особому – без традиционной булочки. При этом котлеты из McDonald’s и KFC Елизавету II не устраивают – команде поваров приходится прокручивать мясо и лепить котлеты самим.

– Меня всегда забавляло то, что в Балморале мы готовили собственные гамбургеры. Они стреляли в оленей, а мы готовили котлеты из оленины, – поделился О'Грейди воспоминаниями с журналистами издания The Sun.

Замок Балморал – частная резиденция английских королей в Шотландии. Это одно из любимейших мест королевы – традиционно каждое лето она проводила там около двух месяцев, периодически принимая членов семьи.

Вообще, по словам бывшего королевского шеф-повара, Елизавета II не очень любит хлеб. А еще она не питает ни малейшей любви к столь распространенной во всем мире пицце – за 15 лет, утверждает О'Грейди, ему не пришлось ее готовить ни разу.

Чаще же всего Елизавета II останавливает свой выбор на традиционных блюдах французской и английской кухни.