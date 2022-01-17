В "Чкаловском" за ночь приземлились 14 Ил-76 с российскими миротворцами

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января

Сегодня ночью 14 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский".

- По прибытию самолетов на аэродром личный состав осуществил разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершил марш в пункт постоянной дислокации. Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродром "Восточный" в Ульяновской области, - уточнили в Минобороны России.

В воскресенье на "Чкаловском" прошла торжественная церемония встречи российских десантников, которых доставили 7 самолетами Ан-124 "Руслан" и Ил-76. В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ поздравили десантников-миротворцев с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм.

Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил ансамбль песни и пляски ВДВ.

Напомним, миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погромы в Казахстане могла спровоцировать «частная армия»

Среди зачинщиков беспорядков могли быть прикормленные властью «титушки», передает из Алма-Аты спецкор kp.ru Александр Коц (подробнее)

Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане

Почему Москву должна беспокоить казахская смута и как нам реагировать на беспорядки у южного соседа? (подробнее)