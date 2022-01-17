Восстановлена хроника ограбления вдовы Александра Градского: Люди в масках, пистолет и 100 млн под кроватью

Марина Коташенко обратилась в полицию и заявила, что из ее подмосковного особняка вынесли 100 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье продолжается расследование дерзкого ограбления вдовы певца Александра Градского, скончавшегося в ноябре 2021 года. Как ранее сообщал сайт KP.RU, вечером в воскресенье 41-летняя Марина Коташенко обратилась в полицию и заявила, что из ее подмосковного особняка вынесли 100 млн рублей.

Нам удалось восстановить полную хронику событий.

Итак…

Около 12:30 Марина Коташенко выехала на автомашине «Лексус» из дома в закрытом элитном поселке «Глаголево Парк». Она выехала на ЦКАД, однако через пару километров в нее врезалась неизвестная машина (марку женщина не успела разглядеть).

Коташенко остановилась. И в тот же момент к ней в машину сели трое неизвестных мужчин. Они были в масках. При этом, по словам заявительницы. Все трое были «кавказской внешности» и говорили с характерным акцентом.

У одного из незваных гостей был пистолет. Мужчина потребовал, чтобы Коташенко отвезла их в дом в «Глаголево Парк».

- По словам женщины, неизвестные потребовали у нее отдать деньги, которые хранятся дома, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Под дулом пистолета она отвела мужчин на второй этаж. Под кроватью в спальне лежала сумка с деньгами. Там было 100 миллионов рублей.

Взяв деньги, преступники заставили Коташенко снова сесть за руль «Лексуса» и проехать по Киевскому шоссе в сторону Апрелевки. Затем ей приказали остановиться. Вышедших из машины мужчин уже ждал белый «Мерседес». На нем они и скрылись в неизвестном направлении.

Как уже сообщал сайт KP.RU, в полицию Марина Коташенко обратилась лишь через несколько часов, в 18:55. Женщина объясняет это своим шоковым состоянием.

Тем временем полицейским удалось установить номер машины, на которой скрылись преступники. Выяснилось, что седан принадлежит уроженцу Северного Кавказа, зарегистрированного в Тульской области.

- Однако не исключено, что машина была предварительно угнана и через какое-то время брошена, - говорит источник в правоохранительных органах. - Преступники ведь знали, что вся трасса М-3 утыкана видеокамерами.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В словах вдовы Градского сомневаются: Почему Марина Коташенко обратилась в полицию лишь через 7 часов после ограбления

Следствие проверяет версию об инсценировке ограбления вдовы Градского на 100 млн рублей (подробнее)

Нападение на вдову Александра Градского: "Женщину вела целая группировка. За ней следили"

В Подмосковье ищут группу преступников с оружием (подробнее)