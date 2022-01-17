Ожидался экономический коллапс: Верховный суд США отменил указ Байдена об увольнении непривитых сотрудников

В прошедшие выходные крупные корпорации должны были либо уволить всех непривитых от коронавируса Фото: REUTERS

Америка чуть было не оказалась на грани экономического коллапса: в прошедшие выходные крупные корпорации должны были либо уволить всех непривитых от коронавируса, либо за свой счет ежедневно тестировать тех, кто выходит на работу, так и не получив до сих пор вакцины. По самым скромным подсчетам, более четверти всех рабочих мест в среднем и крупном бизнесе в один день оказались бы вакантными, что обрушило бы как объемы производства в США, так и без того нарушенные в них цепочки поставок.

О предстоящих массовых увольнениях объявили большие ритейлеры и производители – CVS, Walmart, Nike, Saks и другие, работники уже стали получать соответствующие уведомления.

Требование к частным компаниям со штатом 100 и более человек об обязательной вакцинации для всех сотрудников своим указом оформил президент США Джо Байден. Глава государства был уверен, что одним росчерком пера он обеспечит за короткий срок вакцинацию чуть ли всех работающих на частников американцев. До этого Байден потребовал обязательной вакцинации для всех бюджетников и военнослужащих.

Но против Байдена подали иск, сочтя обязательную вакцинацию незаконной. Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, возглавивший коалицию из 11 штатов, объяснил, что подачей иска он намерен «защитить личные свободы, сохранить бизнес и противостоять бюрократическим тиранам».

И вот Верховный суд США отменил указ Байдена, предписывающий частным компаниям допускать на работу только вакцинированных сотрудников. Шесть судей-республиканцев проголосовали за отмену, трое демократов – против. Решение суда гласит: «Указ Байдена незаконен, так как превышает полномочия президента».

Байден, узнав о вердикте, сказал, что «разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий», добавив, что требования эти «были основаны как на науке, так и на законе».

Хорошо известный и успешно применяемый многими принцип «В единстве – наша сила» для США как раз нехарактерен. В Штатах всё наоборот – на местах при каждом удобном случае отвергают все попытки федерального правительства ввести в действие те или иные общие законы, предпочитая самостоятельно нормировать и свои свободы, и свой выбор.

На деле же своим решением Верховный суд спровоцировал бардак: всеобщей вакцинации в масштабах всей страны не будет, а вот на местах – в крупных городах, большинстве округов и немалом количестве штатов действуют местные нормативы, согласно которым работники крупных предприятий или занятые в отдельных отраслях должны быть безоговорочно вакцинированы. Началось настоящее брожение умов – продавцы магазинов одной и той же торговой сети в каком-нибудь южном штате на работу без сертификата о вакцинации выходить не могут, в то время, как их коллег, живущих на другом конце Америки, местные законы прививаться не обязывают.

Представители крупного бизнеса уже заявили, что решением Верховного суда они разочарованы, поскольку теперь компаниям придется иметь дело «с множеством противоречащих друг другу федеральных и местных правил», пишет The Wall Street Journal.

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