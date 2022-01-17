Сохраняется риск внезапной смерти. Почему переболевшим коронавирусом опасно окунаться в прорубь на Крещение

Врачи предупреждают переболевших коронавирусом о риске внезапной смерти при окунании в прорубь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января традиционно многие россияне придут к общественным прорубям, чтобы приобщится к таинству Крещения Господня. Кто-то делает это от всего сердца, с искренней верой, кто-то за компанию, а кто-то и вовсе на спор.

Но медики напоминают: что бы вами не двигало, окунаться надо исключительно с трезвой головой и в добром здравии. В идеале вы должны были закаливаться уже минимум полгода, чтоб организм привык к температурным перепадам (кому вообще не стоит окунаться, см. Важно).

Достаточно несколько секунд

Адепт крещенских водных процедур, (сам ныряет каждый год и не только в Крещение) доктор медицинских наук, врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский считает, что ледяная вода способствует оздоровлению организма: «Я сам чувствую, будто заново рождаюсь, когда ныряю в прорубь».

Но важно, чтобы воздействие холода было исключительно кратковременным. Поэтому вот три важных принципа от Сергея Бубновского:

1. Мерзнуть до окунания нельзя. К проруби подходите в тапочках и халате или полотенце, желательно даже брать с собой коврик, чтобы встать на него босыми ногами до и после ныряния. Если долго стоите в очереди, то и вовсе нужно быть одетым и с покрытой головой, а раздеться непосредственно перед нырянием.

2. Воздействие ледяной водой кратковременное: не более 30 секунд. Как раз хватит, чтобы трижды окунуться с головой.

3. Никакого алкоголя ни до, ни после! Он создает обманчивое ощущение тепла, нарушает контроль над собственным состоянием. Исключительно горячий чай.

Перед прорубью разогрейтесь

- Я хоть и сам практикую ныряние в прорубь на Крещение, остальным все-таки советовал бы быть осторожнее, - говорит кандидат медицинских наук, врач-невролог Виктор Косс, главный врач научно-медицинского центра «Софиатрия». - Я сторонник теории постепенного закаливания, ведь закаливание повышает работоспособность, укрепляет иммунную систему. А многие, решив сейчас нырнуть за компанию, рискуют нажить себе проблемы. И в первую очередь эта процедура весьма опасна для гипертоников и людей с любыми сердечно-сосудистыми проблемами. И в целом, организм может негативно отреагировать, если у человека есть какие-то невыявленные хронические заболевания. Причем, проявится это может не сразу, а лишь спустя две недели. Аукнуться купание в крещенской проруби может и миокардитом (воспаление сердечной мышцы), и воспалением легких.

Важные правила от доктора Косса:

1. Перед прорубью, еще не раздевшись, обязательно сделайте несколько разогревающих упражнений: 10-15 приседаний, 5-10 отжиманий, чтобы кровь прилила к конечностям. Но не давайте себе вспотеть.

2. Почувствовали, что стало тепло — ныряйте.

3. После проруби нужно обязательно хорошенько растереться. Начинайте с головы, чтобы улучшить кровообращение, и плеч. Потом разотрите поясницу, икры и ступни. Ноги растирайте усерднее: им обязательно нужно вернуть хорошее кровообращение. И тогда все будет хорошо!

ВАЖНО

Переболел — не рискуй!

Медики предупреждают: не стоит окунаться людям с заболеваниями щитовидки, диабетом, эпилепсией, гинекологическими заболеваниями. А также тем, кто недавно перенес любое инфекционное заболевание или воспаление легких. Однозначно нельзя нырять тем, у кого был инфаркт или инсульт. А также тем, у кого существуют любые проблемы с сосудами, включая гипертонию.

Обратите внимание: ковид— заболевание, которое серьезно бьет по сердечно-сосудистой системе, состоянию сосудов, даже если до пневмонии у пациента дело не дошло. У тех, кто болел в тяжелой форме, целый год сохраняется риск внезапной смерти. Об этом недавно предупреждал министр здравоохранения. Для переболевшего коронавирусом купание в проруби может стать фатальным.

Тем, кто недавно привился, напоминаем: после прививки около недели лучше не давать организму дополнительную экстремальную нагрузку — все силы тело должно направить на образование антител от вакцины. Погружение в ледяную воду (как и обратное — посещение бани, например) — чрезмерная нагрузка, от которой медики советуют поберечься как минимум неделю после вакцинации.

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