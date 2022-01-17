Первый зимний VK Fest онлайн длился пять дней и собрал 33 млн уникальных зрителей

VK Fest прошёл со 2 по 6 января

Завершился первый зимний VK Fest онлайн, участие в котором приняли свыше 50 музыкантов, артистов и блогеров. Фестиваль транслировали из семи городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда и Великого Устюга.

VK Fest прошёл со 2 по 6 января. Его ведущим стал Владимир Маркони. Концерты дали свыше 50 музыкантов — от Леонида Агутина и Валерия Меладзе до Три дня дождя и Пошлой Молли, от Лолиты и Лены Темниковой до ЛСП и Slava Marlow.

Каждый из пяти дней фестиваля был посвящён своей теме: еде, отдыху, лету. А ведущий фестиваля Владимир Маркони успел снять клип про год Тигра.

В студии фестиваля в Москве и на связи в VK Звонках побывали звёздные гости: Елена Блиновская, Елена Летучая, Стас Круглицкий, Александр Гудков, Амиран Сардаров, Гарик Мартиросян, Дима Гордей, Ира Смелая, Никита Кукушкин, Слава Бустер, Евгений Понасенков, Сергей Дружко, Лев Шагинян, Кара Кросс, Евгений Кулик, Илья Соболев, Роман Каграманов, Никита Мазепин.

Участниками музыкальной программы были Леонид Агутин, Антоха МС, Баста, Би-2, Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко, Ёлка, Звонкий, ИВАНУШКИ International, Ислам Итляшев, КАЗУСКОМА, кис-кис, Клава Кока, Мари Краймбрери, Султан Лагучев, Лолита, ЛСП, Валерий Меладзе, Даня Милохин, МОТ, Артур Пирожков, Пошлая Молли, Анет Сай, Сплин, Супер Жорик, Елена Темникова, Три дня дождя, Хабиб, Люся Чеботина, ЕГОР ШИП, ЮрКисс, Bahh Tee, CHEBANOV, CREAM SODA, Dabro, GAYAZOV$ BROTHER$, GUMA, LIZER, MACAN, Manizha, Mary Gu, MIA BOYKA, NILETTO, Radjo, Slava Marlow, SODA LUV, ST, The Hatters, Wildways, Zivert и другие.