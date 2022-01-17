Матерью Гарри Поттера станет трансгендер, а отцом – афроамериканец

Похоже, что режиссеры бросили вызов самой Джоан Роулинг, автору многочисленных книг о мальчике-волшебнике Фото: EAST NEWS

Журналисты Daily Mail ознакомились с кастинг-листом нового сериала про Гарри Поттера. Создатели намерены сделать ленту «гендерно и расовой разнообразной». То есть они намерены пригласить на съемки трансгендеров и не белых актеров.

Так, на роль отца Гарри ищут актера «этнически неоднозначного, азиатского, африканского, индийского происхождения». А роль матери отдадут трансгендерной женщине.

Похоже, что режиссеры бросили вызов самой Джоан Роулинг, автору многочисленных книг о мальчике-волшебнике.

Вместе с актерами они продолжают травлю писательницы.

В первый день наступившего года в свет вышел специальный эпизод, посвященный 20-летнему юбилею фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Создатели попросили актеров Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон поделиться на камеру историями со съемочной площадки.

Не было только одного человека, который имеет самое непосредственное отношение к истории про Гарри Поттера, – писательницы Джоан Роулинг.

Именно она в 1997 году написала первую историю о маленьком волшебнике и школе чародейства Хогвартс, экранизированную в 2001 году.

Но в список участников спецэпизода писательница не попала. В фильме - лишь несколько ее архивных кадров.

Отсутствие Роулинг связано с обвинениями в трансфобии и расизме.

Все началось с поста писательницы в соцсетях, где она высмеяла заголовок одного газетного материала, в котором слово «женщина» заменили на «людей с менструацией».

«Людей, которые менструируют? Кажется, для них было какое-то слово. Помогите мне его вспомнить. Жесщина? Жебщина? Жемщина?», - написала Джоан Роулинг.

Фраза вызвала шквал негодования. Не только поклонники, но и актеры поттерианы отвернулись от писательницы. Из нее сделали чуть ли не врага народа, обвинили в нанесении тяжелой психологической травмы бывшим мужчинам-трансгендерам.

Продажи книг про Гарри Поттера упали, а Дэниэл Рэдклифф, чья кинокарьера началась именно с роли Гарри, и вовсе сказал, что снимется в продолжении только при условии, если Роулинг будет уволена.

В ответ на всю критику, обрушившуюся на писательницу, она заявила, что не имеет ничего против людей, пожелавших сменить свой пол. Но ее никто не услышал. Наоборот после выхода новой книги «Дурная кровь» бывшие фанаты вновь усмотрели намек на нетерпимость писательницы к трансгендерам.

В этой книге рассказывается про маньяка, который, переодеваясь в женскую одежду, находит себе новых жертв и расправляется с ними. Читателям не понравилось это сравнение, и они вновь стали критиковать творчество Роулинг, посчитав, что таким образом писательница намекает на то, будто доверять мужчинам в платье, нельзя.

В ответ Роулинг повторила, что уважительно относится ко всем людям, но выступает против «размытия границ концепции биологического пола». Ее поддержали лишь феминистки и сексуальные меньшинства.

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