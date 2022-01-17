У находящегося в тяжелом состоянии Леонида Куравлева началось обширное поражение легких

Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Фото ТАСС/ Сергей Фадеичев

Как стало известно KP.RU, находящемуся в тяжелом состоянии 85-летнему Леониду Куравлеву сделали повторную компьютерную томографию легких, которая выявила значительное увеличение площади поражения легких артиста. За неделю поражение легких увеличилось с 5-10% до 25-35%. Врачи зафиксировали ухудшение состояния Леонида Вячеславовича и продолжают оказывать ему необходимое лечение.

«85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого Леонида Вячеславовича», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

При этом организм народного артиста продолжает бороться с болезнью. Несмотря на сильное увеличение площади поражения легких, дышать Леонид Вячеславович продолжает сам, без помощи ИВЛ. Врачи оказывают народному артисту всю необходимую помощь и лечение.

Напомним, ранее KP.RU сообщала, что 85-летний Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 5 января. Народного артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус. У Леонида Вячеславовича была диагностирована вирусная пневмония, а также серьезные поражения головного мозга.

Также врачи провели Леониду Куравлеву экстренную операцию - гастростомию. Артист получает питание через специальную трубку.