Вслед за Австралией «Спутник V» должен признать Евросоюз: академик Зверев дал прогноз, когда это произойдет

«Спутника V» стал восьмой по счету вакциной, одобренной в Австралии Фото: REUTERS

Российская вакцина «Спутник V» получила официальное признание в одной из развитых западных стран. Австралийское Управление по контролю за лекарственными средствами заявило, что путешественники, прошедшие полный курс вакцинации российским препаратом, получат в местной системе здравоохранения статус «привитых». Сразу следом МВД страны разрешило въезд на «зеленый континент» обладателям российского прививочного сертификата, внеся «Спутник V» в список одобренных вакцин.

Как говорится в заявлении Управления по контролю за лекарственными средствами, вакцина эффективна в 89% случаев для предотвращения заражения коронавирусом, а в 98-100% защищает от тяжелого течения болезни и смерти. Правда, по словам австралийцев, эта эффективность пока не доказана для «новомодного» штамма "Омикрон".

- Признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих, а также посещения предпринимателями и представителями спортивной элиты нашей страны, — говорится в заявлении Управления по контролю за лекарственными средствами.

Другими словами, об открытии Австралии для российских туристов речь пока не идет. Однако для работы, учебы или участия в спортивных соревнованиях люди, вакцинированные «Спутником», смогут приехать на родину кенгуру без проблем.

Есть, правда, еще парочка нюансов. Во-первых, чтобы получить австралийскую визу, после введения второй дозы «Спутника V» должно пройти 7 дней. А во-вторых, все вышесказанное пока не относится к вакцине «Спутник Лайт» — поэтому люди, которые ею ревакцинировались, рискуют быть остановленными на австралийской границе.

Также важно отметить, что в Австралию могут попасть путешественники без вакцины, если у них есть медотвод с соответствующей справкой на английском языке и дети до 12 лет.

«Спутника V» стал восьмой по счету вакциной, одобренной в Австралии. Ранее там зарегистрировали: британскую AstraZeneca, американские Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer, индийский Bharat Biotech, китайские Sinovac и Sinopharm.

На сегодня в том или ином виде «Спутник V» признают 90 государств. Среди них Венгрия, Шреция, Кипр, Таиланд, Саудовская Аравия и другие. Израиль с 9 января открыл границы для туристов, вакцинированных «Спутником V». Министр здравоохранения Австрии заявил, что с февраля привитые российским «Спутником», возможно, тоже будут получать «зеленые сертификаты».

При этом Россия продолжает бороться за признание «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и властями Евросоюза. На прошлой неделе специалисты Европейского агентства лекарственных средств дали положительное заключение по процедуре клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», и российский препарат не получил от экспертов критических замечаний.

Как ранее писал kp.ru, в Европейской комиссии по туризму заявили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года. Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге также заявлял о скором признании вакцины.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев в комментарии kp.ru отметил, что решение австралийских властей может ускорить признание «Спутника» в ЕС.

- Еще более важно в этом отношении тот факт, что российские заводы по производству вакцин прошли аттестацию по выполнению надлежащих производственных практик (GMP), а это один из основных этапов в рамках данной процедуры. Представители Европейского агентства лекарственных средств не высказали критических замечаний. Думаю, что окончательное признание «Спутника V» со стороны Евросоюза можно ожидать в течение нескольких месяцев, — заключил Зверев.