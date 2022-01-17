Протесты в Казахстане координировались из Киева

То, что без «чубатого» следа в истории с массовыми беспорядками в Казахстане не обойдется, стало ясно с самого начала. Фото: Владимир ВОРСОБИН

То, что без «чубатого» следа в истории с массовыми беспорядками в Казахстане не обойдется, стало ясно с самого начала. Слишком активно и явно украинские центры информационно-психологических операций подключились к дискредитации миротворческой миссии ОДКБ в республике. Все эти «российские десантники, убивающие мирных протестующих», - явно «свидомый» почерк.

При этом, судя по всему, один из центров координации погромами находился в Киеве, и власти Незалежной это вполне устраивало. Они, видимо, исходили из тезиса о том, что «враг моего врага – мой друг». Проживающий во Франции беглый казахский оппозиционный миллиардер Мухтар Аблязов разоткровенничался с агентством РИА Новости. Оговорившись, что протесты он не спонсировал, тем не менее признал, что управлял толпой.

- У нас организационный штаб, - точнее говоря, он назывался Координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" - находится в Киеве, - поведал Аблязов.

Помните в самом начале выступлений в интернете публиковались телефоны для связи с координаторами и получения инструкций с украинскими кодами +38. Так вот это и были номера аблязовского штаба.

По его словам, люди звонили в этот центр, и им советовали четко следовать выработанному алгоритму. С одной стороны, он призывает протестовать мирно, в том числе «бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации». С другой стороны, он предполагает захват административных зданий.

Заочно приговоренный на родине заочно к пожизненному заключению за убийство своего бизнес-партнера Аблязов тем не менее не теряет присутствия духа и отчего-то считает, что добьется смены власти:

«Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», - обещает он.

Интересно, впрочем, не это, а то, с какой слепой уверенностью Киев разрывает отношения с теми, кто, в общем-то, не сильно его критикует. Сначала в угоду политической конъюнктуре разругался с Белоруссией. А как теперь Зеленский сможет смотреть в глаза Токаеву, когда из столицы Украины фактически координировались погромы в Казахстане. И спецслужбы Незалежной просто закрыли на это глаза. А то и деятельно поучаствовали в распространении фейков, которые вбрасывались в интересах вооруженного мятежа. Может быть это такая тактика – создать точку напряжения на самой протяженной границе России, чтобы отвести угрозу от своей? А простые казахстанцы-то при чем?