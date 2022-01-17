Вирусолог Анатолий Альтштейн: Омикрон так быстро распространяется, что «захлебнется» от своей же скорости

Омикрон появился и начал распространяться в Африке в ноябре прошлого года Фото: REUTERS

18 января исполняется год с того момента, как в России начали прививать Спутником V. Но мы до сих пор на 95 месте в мире по количеству привитых. Эксперты обсудили, чему нас научили два года борьбы с коронавирусом и чего ждать от нового штамма

- Заразность Омикрона по сравнения со штаммом Дельта выше в 2-3 раза, - рассказал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - Волна любого вирусного заболевания, и новый штамм COVID вряд ли будет исключением, нарастает 30-45 дней. У нас большая страна, и многие регионы отстают от Центральной России в плане заболеваемости еще на 2-3 недели. Так что рост заболеваемости Омикроном будет однозначно, но, судя по статистике, эта волна будет короче других.

- Омикрон появился и начал распространяться в Африке в ноябре прошлого года, - говорит Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. - Зараженных там было очень много, но уже к Новому году количество случаев заражения пошло на спад. То же наблюдается в Великобритании, Франции, США. К сожалению, вакцины от заражения защищают слабо, но точно защищают от тяжелого течения заболевания, от смерти. Да, этот штамм более заразен, стремительно развивается в верхних дыхательных путях, но при этом у него огромное количество мутаций, то есть он генетически нестабилен. Распространяется он быстро, но создается впечатление, что из-за своей генетической нестабильности природой этот вирус не был задуман как долгожитель, то есть он не «предназначен» для длительного распространения. И поэтому так важно продолжать вакцинироваться: статистика в США и Великобритании говорит о том, что тяжелее заражение Омикроном протекает у непривитых людей.

- Действительно, статистика США показывает, что буквально за 2-3 недели заражения Омикроном выросло количество заболевших почти на 70 процентов, - комментирует Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. - При этом случаи госпитализации выросли незначительно, а смертность напротив уменьшилась. По сравнению с заражением штаммом Дельта госпитализировали зараженных Омикроном в 2,5 раза реже. И медики склоняются к мысли, что в этом им помогла вакцинация: в США провакцинировано более 70 процентов населения, включая детей и подростков. При этом уже доказано: иммунитет переболевшего другим штаммом не защитит от Омикрона. Только прививка служит хорошим бустером. Увы, в России всего 65 процентов привитых. Поэтому нам особенно важно продолжать вакцинировать тех, кто в зоне риска — особенно людей старше 60 лет. И не забывать про элементарные правила: носить маски, измерять у себя температуру, стараться лишний раз не попадать в толпу.

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