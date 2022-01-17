Вскрылись неожиданные детали ограбления молодой вдовы Градского

Дерзкое ограбление вдовы Александра Градского обрастает новыми неожиданными подробностями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дерзкое ограбление вдовы Александра Градского обрастает новыми неожиданными подробностями. Охранник рассказал, как пропустил машину Марины Коташенко с грабителями внутри. От въезда на территорию коттеджного поселка до земельного участка Коташенко - несколько десятков метров.

Машина молодой вдовы Александра Градского вместе с грабителями беспрепятственно въехала на территорию закрытого поселка, где живет Марина Коташенко с семьей. Как рассказал охранник, он сразу пропустил автомобиль женщины, узнав его по номерам.

Окна в машине Коташенко, по словам мужчины, были "затонированы". "Я увидел, что это ее машина. Я ее запустил, видя ее номера. По камерам не видно было, кто в машине", - цитирует охранника 5-tv.ru.

По его словам, сама Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. "Это было днем, а часов в пять вечера она позвонила мне и попросила впустить полицию", - цитирует свидетеля mk.ru. Интересно, что дом, куда проникли грабители, не был основным поместьем Градского. Главный особняк артиста находится примерно в километре от коттеджа, куда ворвались преступники.

Напомним, на Марину Коташенко неизвестные напали 16 января. Злоумышленники намеренно спровоцировали аварию на дороге с машиной вдовы Александра Градского. Когда перепуганная женщина вышла из иномарки, злодеи запрыгнули к ней в авто.

Угрожая оружием вдове, преступники заставили ее отвезти их к ней домой. Они забрали сумку со 100 миллионами рублей, после чего заставили Марину отвезти их в Апрелевку. Там злоумышленники пересели в другую машину и уехали с деньгами в сторону Москвы.

В настоящее время полиция продолжает расследовать обстоятельства ограбления века. Зачем Марна Коташенко хранила деньги под кроватью своего загородного дома, пока остается загадкой. Сам Александр Градский при жизни всегда отличался хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. Музыкант в различных интервью рассказывал, что деньги хранит дома в обычном буфете. И даже шутил, что их уже так много, что они не влезают в него и буквально вываливаются. Певец всегда настаивал на расчете за различные проекты только наличными. Деньги он хранил в своей квартире над гастрономом "Елисеевский" на углу Тверской и Козицкого переулка. Коташенко после смерти мужа собрала деньги и перевезла их в загородный дом.