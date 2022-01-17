Близкий друг Александра Градского назвал виновника дерзкого ограбления молодой вдовы

Александр Градский с супругой Мариной, 2015 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Загадочное похищение 100 миллионов рублей, которые Александр Градский оставил своим наследникам, в считанные минуты обросло домыслами и слухами. Молодую вдову музыканта Марину Коташенко подозревают в инсценировке ограбления - полиция отрабатывает эту версию в качестве одной из основных. А обыватели не исключают, что в деле могут быть замешаны и другие наследники, ведь старшие дети артиста от предыдущего брака - сын Даниил и дочь Мария также имели корыстный мотив...

Своей версией событий близкий друг и сосед Градского, журналист Андрей Караулов поделился на собственном YouTube-канале. От этих откровений становится не по себе: Караулов уверен, что две стороны наследников воют между собой не на жизнь, а на смерть. И главный виновник этих бед... сам Александр Градский.

- Никогда в жизни я бы не сказал то, что я скажу сейчас, если бы не заявления разных звездных адвокатов о том, что Градская сама себя ограбила, - признался журналист. - Ситуация ужасная, просто беда. У Саши остались взрослые дети от предыдущего брака. И от Марины двое детишек, причем маленького сына Сашу большой Саша (Градский. - Ред.) просто обожал. И сейчас происходит страшное - самое страшное, что могло быть. Когда Сашу хоронили, он в гробу лежал с ухмылкой: мол, счастливо оставаться, сами разбирайтесь. Но Сашке не могла прийти в голову мысль, что маленький сын, его любимец, станет свидетелем этого кошмара. Получилось все, в плохом анекдоте: "Отчего Иван Иваныч умер? - Как отчего, все ж на венках написано: от жены, от детей..."

По словам Андрея Карулова, он еще месяц назад знал, что случится ограбление и даже предупреждал о нем мать Марины Коташенко: ни с самой вдовой, ни со старшими детьми друг музыканта не общается - "не о чем, да и не интересно".

Андрей Караулов уверен, что две стороны наследников Градского воют между собой не на жизнь, а на смерть. Фото: YouTube

- У Саши в московской квартире хранился сейф с деньгами. И в последние часы его жизни этот сейф был предметом особенного интереса с обеих сторон, - высказался Карулов о конкурирующих наследниках, не называя имен. - Кто-то несся туда, чтобы успеть первым, к этому сейфу. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла туда поближе. Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет их дома держать... Хочу расстроить адвоката Жорина: это не Градская сама себя обворовала. За вчерашней историей стоит опытный человек... А Марину разденут, точнее, уже раздели.

О случившемся ограблении друг Градского узнал из СМИ. И сразу для себя нашел ответ на вечный вопрос: "Кто виноват?".

- Знаете, кто во всем виноват? Виноват Александр Борисович Градский. Потому что мы сами приводим в дом своих убийц. Беда, беда со всех сторон... Видя непростые отношения у детей, у жен, надо было как-то... Но Саше было лень. Да и жить не хотелось, - заключил журналист, отметив, что добавить ему больше нечего.