Социальная поддержка населения: фракция «Единой России» в Госдуме определилась с главной задачей на весеннюю сессию

Так, планируется принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах, сообщил Андрей Турчак на заседании Президиума думской фракции.

«Сейчас такое безусловное право возникает только, если возраст ребенка не превышает четыре года. Вы помните, какое количество обращений в наш адрес поступало от родителей», - отметил он.

Будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца – в работе сразу несколько документов на эту тему, напомнил секретарь Генсовета партии.

«Это законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии для 18-летних выпускников школ, готовящихся к поступлению в вуз или колледж. А также законопроект, сохраняющий доплату к пенсии при подработке в каникулярное время», - сказал он, напомнив, что само предложение впервые было озвучено на первом Социальном онлайн-форуме партии.

Еще одна важная инициатива партии, которая коснется миллионов семей с детьми и также входит в народную программу «Единой России», - это разрешение использования материнского капитала для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Инициатива поддержана федеральным правительством. Документ планируется принять ее в ближайшие месяцы.

Безусловным приоритетом для «Единой России» остается здоровье граждан, отметил Андрей Турчак

«Важнейшей мерой по повышению доступности здравоохранения является разрешение онлайн-продажи рецептурных лекарств. Правительство поддержало эту инициативу «Единой России». Партия стояла у истоков запуска эксперимента в ряде регионов по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Следующий шаг – распространение этого опыта на всю страну. Это позволит сделать такие лекарства доступнее. И особенно важно для тех, кто, например, лечится амбулаторно и не может выйти из дома», - добавил он.

Еще одна инициатива – это расширение возможностей телемедицины. Политик считает, что пришло время собрать все заинтересованные стороны – и Минздрав, и Минэк, и Минцифры, и наконец вырабатывать единый подход. От этого зависят здоровье и качество жизни миллионов наших граждан.