Бегал по залу со световым мечом: взбудоражившая Америку новость о «кошмарном» свидании с Ди Каприо оказалась ложью

Поклонники Ди Каприо развенчали сообщения о расставании актера со своей подругой Камилой Морроне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Откровения 24-летней возлюбленной Леонардо Ди Каприо взбудоражили фанатов. В выходные по сети сначала расползлась новость, что звезда Голливуда расстался с актрисой и моделью Камилой Морроне, а затем девушка поведала о худшем свидании с Ди Каприо. По ее словам, актер арендовал целый кинотеатр и заставил Морроне смотреть все фильмы саги «Звездные войны». Пока девушка следила за сюжетом на экране, Ди Каприо бегал по кинозалу со световым мечом и делал вид, что сражается с вымышленными злодеями.

Новость подхватили крупные СМИ, но довольно скоро возникли сомнения относительно первоисточника. Оказалось, что откровения растиражировал сатирический аккаунт в Twitter - Le Cinephiles.

Возможно, многие повелись на эту «утку» после публикации реального интервью с актером Джоном Хиллом. Тот рассказал, что во время съемок фильма «Не смотри вверх!» Ди Каприо заставлял его смотреть сериал «Мандалорец».

«Мне было совершенно плевать, милый ли малыш Йода или нет, потому что я ничего не знал об этом всем», - признался актер, добавив, что раньше никогда не смотрел сериалы-фэнтези, поэтому ему было крайне трудно следить за повествованием.

47-летний Леонардо Ди Каприо познакомился с Камилой Марроне на Каннском фестивале в 2017 году. Тогда актрисе исполнилось едва 19 лет. Первые слухи об их романе появились в 2018-м.

Пара проводит много времени вместе, при этом стараясь не забывать о своих друзьях. Так на период локдауна Ди Каприо перебрался к возлюбленной.

На сегодня Ди Каприо, несмотря на то, что уже давно не похож на красавчика Джека Доусона из «Титаника», все равно остается одним из самых привлекательных холостяков Голливуда. За всю жизнь он так и не был ни разу окольцован, хотя число его романов - бесконечно. Среди возлюбленных звезды - актрисы и модели. Всем строго до 25 лет.

Справка «КП»

Все пассии главного холостяка Голливуда

Одной из первых подруг актера была 16-летняя модель Бриджет Холл. Лео тогда было всего 19 лет. Бурный роман продлился несколько месяцев и завершился разрывом, хотя репортеры пророчили возлюбленным любовь до гроба.

С актрисой Клэр Дейнс Ди Каприо познакомился во время съемок «Ромео+Джульетта». Клэр надеялась, что сможет создать с красавчиком счастливую семью, но не сложилось. Их роман завершился драматично через пару месяцев. Актриса затаила на бывшего обиду и даже отказалась от роли в «Титанике», не желая пересекаться с ним.

От Клэр Дейнс Ди Каприо сбежал к Кристен Дзан, с которой крутил роман несколько лет. Но и эти отношения завершились ничем.

В конце 1999 года Лео начал встречаться с 19-летней моделью Жизель Бундхен. Пара была вместе пять лет, за это время они несколько раз расставались из-за взаимных обид и сцен ревности.

В 2005 году Жизель сменила израильская модель Бар Рафаэли. Поначалу все шло хорошо, Ди Каприо даже познакомил девушку со своей мамой, появились слухи, что вот-вот актер расстанется с холостяцкой жизнью, но и в этот раз не повезло. Через пять лет пара рассталась.

В 2011 году в Каннах Ди Каприо появился с новой возлюбленной звездой сериала «Сплетница» Блейк Лайвли. Их роман продолжался не больше полугода, после чего актриса сошлась с Райаном Рейнольдсом и вышла за него замуж.

После этого у Ди Каприо началась полоса коротких романов: модель Victoria’s Secret Эрин Хитертон, Тони Гаррн, Келли Рохрбах, Нина Агдал и Лорена Рэй. Но в конце 2017 году место возле звезды Голливуда заняла Камила Морроне. У возлюбленных солидная разница в возрасте - 23 года. Сможет ли Ди Каприо сохранить отношения с подругой после того, как ей стукнет 25, покажет время.