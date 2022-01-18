О чем молчит вдова Александра Градского после ограбления на 100 млн

Марина Коташенко с мужем Александром Градским. Фото: Евгения ГУСЕВА

История с ограблением вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей похожа на криминальный боевик. В деле, где главной потерпевшей является Марина Коташенко, очень много нестыковок. А все из-за того, что о нападении незнакомцев женщина сообщила спустя много часов. По горячим следам злодеев задержать не удалось. Один из вопросов, который волнует общественность, - почему 41-летняя женщина так долго молчала. И второй - что еще может скрыть красавица-блондинка.

Вдову Градского ждет детектор лжи

Из-за нестыковок в деле с ограблением на 100 миллионов рублей вдову Александра Градского могут проверить на детекторе лжи. "Полиграф поставит точку в вопросе - инсценировка это или нет", - цитирует 5-tv.ru эксперта-криминалиста Станислава Рыбчинского.

Кто предал вдову Градского

Криминалист также не исключает, что к делу могут быть причастны люди из окружения вдовы Градского. "Это преступление беспрецедентное по количеству похищенных средств злоумышленниками. При расследовании будут отрабатываться две версии. Либо это случайные грабители, которые решили совершить преступление, выбрав одинокую девушку и дорогую иномарку. Либо это все-таки информация происходила из ближнего круга", - отметил эксперт.

В свою очередь, бывший адвокат Михаил Барщевский соглашается с тем, что вдове Александра Градского менее всех было выгодно инсценировать ограбление.

"Если в распоряжении вдовы оказались 100 миллионов, зачем устраивать инсценировку похищения, тем самым признавая наличие этих денег? Я не знаю, кто является адвокатом Марины - читал в СМИ, что в начале декабря она заключила с кем-то соглашение. Но я не могу представить, чтобы адвокат ей такое посоветовал - это надо быть полным идиотом. Ведь теперь у других наследников возникло право требовать с нее 40 миллионов, поскольку 100 млн являлись наследством. Таким образом, если это инсценировка, то вдова Градского сама себя наказала почти на половину украденной суммы", - заверил он kp.ru.

При этом Барщевский исключил случайность в деле об ограблении. "Потому что автоподставщики либо получают деньги на месте, либо требуют определенную сумму за аварию. А здесь люди ехали прицельно за большими деньгами. И кроме того, я никогда не слышал, чтобы автоподставщики работали с оружием", - поведал Михаил.

Грызня за наследство Градского

Стоит отметить, что ограбление Марины Коташенко произошло в то время, когда многочисленная семья покойного исполнителя находится в процессе распределения долей наследства. А дома у вдовы, в буквальном смысле - под кроватью, нашли 100 миллионов рублей. Это 20 килограммов и 400 граммов чистого веса (если в сумке были пачки пятитысячных купюр, где каждая весит по 1,02 грамма).

О чем молчит вдова Градского

"Марина, зачем тебе под кроватью деньги? Деньги - не в банке. Не в ячейке банка. Не в акциях-облигациях. Не вложены хоть куда-нибудь, чтобы приносили доход. 100 миллионов - это куча акций. По самым скромным прикидкам - около 10 миллионов рублей годового дохода", - размышляет, в свою очередь, скандальный блогер Лена Миро.

Обозревательница не понимает, зачем Марина Коташенко повезла в дом грабителей. "Что это за инфантильность такая? Случилось ДТП - заперла двери и жди полицию. По-моему, что именно так нужно делать, знают все. Допустим, растерялась в первую секунду. Грабители - в машине, заставили ехать домой. Подъехала к КПП и ори. У нас на шлагбаумах стоят вооруженные крепкие парни. На джипе подскочит охрана - да этих грабителей скрутят на раз и два. И это не говоря уж о тревожной кнопке в доме, нажать на которую незаметно совсем несложно. Иными словами, избежать именно так организованного ограбления довольно просто. Странно, что вдова исполнителя растерялась, что покорно привела преступников в дом и отдала им то, что так красиво покоилось под кроватью", - пишет обозревательница в блоге.

По ее словам, слишком странно по нынешним временам хранить дома столь огромную сумму. "Кто мог в принципе знать, что дома хранится такая сумма? А грабители, получается, знали, что они есть у Марины, раз пошли на такой риск? Откуда это они знали? Следствию предстоит сложнейшее расследование. Странно в этой истории, с моей позиции, не что-то одно, а вообще все", - резюмировала Миро.

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