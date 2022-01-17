Вдова лично вывезла 100 млн из квартиры Александра Градского после жуткого скандала

Александр Градский на съемках телешоу "Голос". Фото: Михаил ФРОЛОВ

После дерзкого ограбления вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей общественность интересовало, откуда такая огромная сумма взялась у Марины Коташенко и почему молодая вдова хранила деньги в сумке под кроватью. По некоторым данным, женщина вывезла деньги за город после ссоры с близким родственником певца.

Криминальная история с участием вдовы Александра Градского обрастает новыми подробностями. Марина Коташенко, которую преступники ограбили на 100 миллионов рублей наличными, лично привезла деньги в загородный особняк после семейного скандала.

Как пишет mk.ru, вскоре после похорон артиста, скончавшегося 28 ноября 2021 года, у вдовы произошел жуткий скандал с одним из ближайших родственников Градского. Все происходило в московской квартире звезды в Козицком переулке, где Александр Борисович в свое время выкупил целый этаж.

Коташенко сильно испугалась родственника. Якобы в ее адрес прозвучали угрозы, которые исходили от человека в не совсем адекватном состоянии. После этого Марина, вероятно, собрала наличные и перевезла их в коттедж в деревне Мишуткино.

Ранее близкий друг музыканта Андрей Караулов заявил, что наследники Градского грызутся между собой не на жизнь, а на смерть. "Ситуация ужасная, просто беда. У Саши остались взрослые дети от предыдущего брака. И от Марины двое детишек. Сейчас происходит страшное - самое страшное, что могло быть. У Саши в московской квартире хранился сейф с деньгами. И в последние часы его жизни этот сейф был предметом особенного интереса с обеих сторон", - высказался Карулов в собственном YouTube-канале.

По его словам, наследники "неслись туда, чтобы успеть первым, к этому сейфу. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла туда поближе". "Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет их дома держать... Беда, беда со всех сторон..." - сокрушается Караулов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Близкий друг Александра Градского назвал виновника дерзкого ограбления молодой вдовы

Журналист Андрей Караулов опроверг домыслы об инсценировке ограбления вдовы Градского (подробности)