ViP Comedy покажет «золотую коллекцию» фильмов с Джимом Керри

Человек-праздник, человек-улыбка, человек-позитив – именно таким знают талантливого актера Джима Керри миллионы зрителей во всем мире. Его визитная карточка - невероятная мимика, необыкновенная пластичность и гибкость. Телеканал ViP Comedy отпразднует юбилей выдающегося актера показом его культовых фильмов. Начиная с 19:00, зрители смогут посмотреть «Аферисты Дик и Джейн», «Всегда говори: “ДА”», а также две части знаменитой комедии «Тупой и ещё тупее» и «Тупой и еще тупее 2». Окунитесь в мир юмора, увлекательных путешествий, невероятных историй с Джимом Керри. Приготовьтесь смеяться!

«Аферисты Дик и Джейн»

Изобретательно поставленная криминальная комедия с Джимом Керри и Теа Леони («Плохие парни», «Парк юрского периода 3», «Столкновение с бездной») в главных ролях. В центре сюжета – история семьи Харперов. Бывший сотрудник крупной компании Дик и его супруга Джейн готовы на всё лишь бы поправить свое материальное положение, погасить долг за дом и оплатить счета. Героям придется преодолеть немало опасностей на своем пути, чтобы занять место под солнцем. Зрителей ждет увлекательная и захватывающая история, которая заставит задуматься о семейных ценностях и о том, что всегда нужно идти вперед, даже если судьба преподносит неожиданные сюрпризы. Стоит отметить, безупречную актерскую игру. Помимо главных героев, блестяще справился с ролью Алек Болдуин, который сыграл начальника компании, где работал Дик. В каждом его движении прослеживаются страсть к интригам и высокомерие.

«Всегда говори: “ДА”»

Для Джима Керри этот фильм открыл новые возможности. Актер выучил корейский язык, чтобы убедительно владеть им в кадре; сам совершил ряд трюков (прыжок с моста на тросе, езду на «Дукати» и т.д.). Правда во время выполнения одного из них Керри сломал три ребра. Позже актер вспоминал: «Это произошло, когда снимали сцену в баре. Мне всего лишь требовалось выбить поднос из рук официантки и приземлиться на спину. И вот итог — три ребра. Я сам виноват. Нужно было падать на задницу».

Фильм «Всегда говори: “ДА”» основан на биографической книге британского писателя Дэнни Уоллеса. Сам автор снялся в роли - камео в сцене девичника. По сюжету киноленты главный герой Карл Аллен решает круто изменить свою жизнь, отвечая «Да» на все вопросы, возникающие у него на пути. Во время этого забавного эксперимента ему удаётся объездить весь мир, попасть во множество удивительных историй, найти любовь всей жизни и даже выиграть 45 000 долларов. Персонаж Джима Керри получился романтичным и обаятельным, многие кинокритики назвали эту роль вершиной его актерского мастерства.

«Тупой и еще тупее» и «Тупой и еще тупее 2»

Наверное, нет людей, которые не видели этот уморительный фильм, либо их очень мало… Это одна из лучших комедий режиссерского дуэта братьев Фаррелли, юмор в которой достигает своего пика. Название киноленты говорит само за себя. «Тупой и еще тупее» — это что-то за гранью добра и зла. Многогранное ассорти забавных гэгов и невероятных шуток. Костюмы, грим, прически, декорации - все на высшем уровне. Главные герои колесят по просторам США на своем "собакомобиле" (пикап, внешний вид которого напоминает собаку) и пытаются уйти от постоянных жизненных неудач. Несмотря на незамысловатый сюжет, кинокартина оказалась коммерчески успешной: при относительно небольшом бюджете в 17 миллионов долларов, кассовые сборы фильма по всему миру составили порядка 250 миллионов долларов.

Фильмография Джима Керри насчитывает не менее 60 кинокартин. Двукратный лауреат премии «Золотой глобус», обладатель многих других престижных наград, однако премии «Оскар» пока так и не получил. Несмотря на это гениальный актер подарил нам множество фильмов, которые можно с удовольствием смотреть снова и снова.

Включайте телеканал ViP Comedy 17 января и отпразднуете юбилей Джима Керри вместе с его знаменитыми фильмами. Показы начнутся с 19:00.