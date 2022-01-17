"Марину разденут, все отберут": раскрыты катастрофические последствия ограбления для молодой вдовы Александра Градского

Александр Градский с супругой Мариной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Андрей Караулов, который близко дружил с ныне покойным Александром Градским, предал огласке войну наследников из-за нажитых музыкантом богатств. По его словам, Градский хранил в сейфе в своей московской квартире 100 миллионов рублей, из-за которых между родственниками развернулась жестокая борьба. В итоге огромную сумму забрала молодая вдова Марина Коташенко. Но она совершила огромную ошибку, спрятав наличные под кроватью в загородном доме - вечером 16 января сумку с миллионами забрали вооруженные налетчики.

- В пятницу, когда Саша Градский еще был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон, - рассказал Караулов о враждующих наследниках на своем YouTube-канале. - Кто-то несся, кто успеет первым, к этому сейфу. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла туда поближе. Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет хранить их дома... Я знал, что хорошим это не закончится - предупреждал Марину еще месяц назад. Но я предполагал, что события будут развиваться иначе: кто-то из родственников напишет заявление, мол, деньги Градского пропали. И тогда Марине придется отвечать перед законом.

Друг Градского уверен: подозревать вдову в инсценировке - последнее дело. Ведь ограбление обернется для Марины Коташенко катастрофическими последствиями: половину из 100 миллионов ей придется отдать взрослым детям Градского от предыдущего брака - сыну Даниилу и дочери Марии.

- Это только начало. Ее, Марину, оставят без всего, - заявил Андрей Карулов. - Адвокаты скажут: мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Получается, у других наследников упущенная выгода на 50 миллионов. И как после этого можно думать, что вдова сама устроила налет? Нет, это Марина себя на 50 "лимонов" наказала. За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы... Так вот, Марина в этой истории потеряет всё, она уже всё потеряла.

Андрей Караулов. Фото: YouTube

Называть имена организаторов ограбления Караулов не стал, хотя и дал понять: он знает, кто за этим стоит. А чтобы помочь вдове, журналист обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять уголовное дело под личный контроль.

- Ведь местная полиция до сих пор меня даже не допросила. А ведь я знал о тех 100 миллионах в сейфе. Кто еще знал? Моя жена, моя теща, пара подруг. Ну и тот, кто в ту ночь пятницы, когда умирал Саша, скребся в дверь... Марина тогда в ужасе звонила адвокату Барщевскому, спрашивала, как ей быть. Гнусно все это, больно, тяжело и обидно, - заключил друг Александра Градского.