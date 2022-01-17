Госдума единогласно сняла с рассмотрения закон о QR-кодах

Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом 17 января сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том, что вопрос о снятии с рассмотрения поправок в закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», будет поднят в понедельник, 17 января, Володин сообщал ещё в пятницу.

- Уверен, депутаты поддержат это решение, - заявил накануне выходных он. - Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это.

И уже тогда было понятно, что скорее всего так и случится.

Вице-премьер Татьяна Голикова обозначала те поправки, которые предполагается внести после доработки. Они касаются возможности приходить в общественные места по результатам теста ПЦР, особой формы справок для военных и других нюансов.

Напомним, что законопроект об QR-кодах в общественных местах Госдума должна была рассмотреть во втором чтении в самом начале весенней сессии. Предполагалось, что до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могли предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность должна была остаться только у людей с медотводом.

Но в правительстве решили существенно пересмотреть законопроект. Шаг поддержала и «Единая Россия». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект закона был разработан, когда ведущим был штамм коронавируса «дельта», а с приходом «омикрона» ситуация серьезно изменилась. Когда именно доработанный законопроект теперь вернётся в Госдуму, пока не понятно. Второе чтение отложено на неопределенный срок.