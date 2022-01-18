Анекдоты: Саксофонист, когда целуется, по привычке перебирает пальцами по позвоночнику девушки

Как понять, что вы одиноки?
Подождите, пока наступит август. Если в августе никто не подарил вам кабачок, вы одиноки.
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Жизнь была скучной, серой, бессмысленной, а потом я завел женский аккаунт в Одноклассниках.
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Решение Страшного суда можно обжаловать в Страшном апелляционном суде.
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В Одессе:
- Марик, как прошел Новый год?
- Как и всегда, Беня: Розочка после выпитого шампанского орала всю ночь стихи с балкона.
- Зачем?
- Шобы соседи знали, шо живут-таки с культурным и всесторонне развитым
человеком.
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Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-нибудь помочь.
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У стоматолога.
- А вы знаете, что сейчас ваши зубы и десны находятся под угрозой?
- Почему, доктор?
- Да потому что ты, козел, своей машиной полпарковки запер!
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Аdidаs - крупнейший мировой производитель одежды для поездки в поездах и хождения к ларьку за пивом.
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Купил два баяна и недобро посматривал на тещу.
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Мужик говорит продавщице в магазине бытовой техники:
- Девушка, покажите пылесос.
- Вы знаете, я не сильна в пантомиме...