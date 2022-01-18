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АНЕКДОТЫ17 января 2022 22:03

Анекдоты: Саксофонист, когда целуется, по привычке перебирает пальцами по позвоночнику девушки

Лучшие анекдоты дня, 18 января 2022
Источник:kp.ru
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Как понять, что вы одиноки?

Подождите, пока наступит август. Если в августе никто не подарил вам кабачок, вы одиноки.

* * *

Жизнь была скучной, серой, бессмысленной, а потом я завел женский аккаунт в Одноклассниках.

* * *

Решение Страшного суда можно обжаловать в Страшном апелляционном суде.

* * *

В Одессе:

- Марик, как прошел Новый год?

- Как и всегда, Беня: Розочка после выпитого шампанского орала всю ночь стихи с балкона.

- Зачем?

- Шобы соседи знали, шо живут-таки с культурным и всесторонне развитым

человеком.

* * *

Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-нибудь помочь.

* * *

У стоматолога.

- А вы знаете, что сейчас ваши зубы и десны находятся под угрозой?

- Почему, доктор?

- Да потому что ты, козел, своей машиной полпарковки запер!

* * *

Аdidаs - крупнейший мировой производитель одежды для поездки в поездах и хождения к ларьку за пивом.

* * *

Купил два баяна и недобро посматривал на тещу.

* * *

Мужик говорит продавщице в магазине бытовой техники:

- Девушка, покажите пылесос.

- Вы знаете, я не сильна в пантомиме...