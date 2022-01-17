Федора Бондарчука перестали звать в кино, о чем он проговорился Ольге Сутуловой

Федор Бондарчук. Фото: кадр программы "Кино в деталях"

Казалось бы, ну что может беспокоить Федора Бондарчука?

Успешный продюсер, представитель великой династии, удачно дебютировавший с сериалом («Псих») режиссер, молодой отец с красавицей-женой.

И все же.

Не умерли еще в Бондарчуке актерские амбиции.

Последний раз в качестве артиста Федор Сергеевич исполнил главную роль в сериале «Год культуры» (2018) и собственном фильме «Спутник» (2020).

Другие фильмы с актером еще не вышли: экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы», драма Алексея Смирнова «Подвиг» и сериал «Анна К.» для Netflix.

Поэтому в отсутствие новых ролей Бондарчук сильно грустит.

В эфире программы «Кино в деталях» во время беседы с актрисой Ольгой Сутуловой, карьерно выстрелившей в последнее время благодаря проектам стриминговых платформ («Содержанки», «Последний министр», «Алиби»), ведущий признался, что его гораздо реже стали звать в кино.

- Я вот поймал тут на старости лет такое ощущение, что не было давно предложений, - сказал Бондарчук. - Подумал: забыли, не интересен? Наигрался сам себя? Все? Это неприятно. Очень...

Собеседница попыталась успокоить рефлексирующего коллегу и предположила, что иногда актеры, забывая, что постоянно нужно быть на виду, увлекаются внепрофессиональными делами — идут в бизнес, продюсирование и проч.

- Мы иногда заходим в виражи, нас заносит, - признала Сутулова. - У меня была, например, мысль — чем же я в итоге буду заниматься? Уйду в гастробизнес? Это все [существует] в голове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родила и похорошела: Паулина Андреева свела поклонников с ума своим видом

Супруга Федора Бондарчука поделилась редким фото (подробности)