Бывший муж Елены Прокловой предупреждал актрису: "Лена, что ты творишь? Сосуд лопнет, и тебе кирдык"

Елена Проклова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова в свои 68 лет – отчаянная зожница, правильно питается, пьет не меньше двух литров воды в день, встает в пять утра – и сразу либо к тренажеру, либо к массажеру. Коронавирусом не болела (хотя лично мне Елена Игоревна рассказывала, что «кажется, переболела ковидом в легкой форме в самом начале пандемии»). Прививку сделала среди первых еще год назад. В ноябре - ревакцинировалась «Спутником-лайт».

В молодости она потеряла троих детей, умерших почти сразу после рождения из-за того, что у их мамы была слишком густая кровь (!). В результате - плод не получал должного питания. Когда Проклова вновь забеременела, она со слезами и болью делала себе уколы в живот (всего их было 700, по три укола в день), чтобы кровь разжижалась. И родила здоровую дочку Полину, но чего ей это стоило!

Теперь выясняется, что у Прокловой когда-то были проблемы с почками. Часто поднималось давление. Лично мне она говорила, что в начале пандемии «по стенке передвигалась несколько дней. Была сильная слабость». То ли ковид, на него теперь любую хворь списывают, то ли давление…

Как бы то ни было, хроника событий такая:

1 января Елена Проклова поехала на гастроли в Питер. Провожал ее на поезд третий муж Андрей Тришин, с которым она хоть и в разводе, но по-прежнему вместе. И вообще они живут уже почти 40 лет. Родные люди.

В поезде она плохо себя почувствовала, закружилась голова, но ведь не сойдешь на ближайшей станции. Билеты в зал на тысячу мест, где давали спектакль, проданы. Подводить коллег нельзя.

2 января она сыграла спектакль на пределе, что называется, на зубах. Но и тогда не стала обращаться к врачам – подумаешь, гипертонический криз.

3 января Проклова вернулась в Москву.

И только 10 января, когда закончились праздники, когда знакомые врачи вышли на работу после длинных каникул, муж отвез ее в больницу. И там поставили диагноз – инсульт.

Всё-таки неделя была потеряна. Если бы сразу хватились, может быть, и обошлось? Этот вопрос я задала Андрею Тришину.

- Ну знаете ли, все мы задним умом крепки. Лена эту неделю с 3 по 10 число влёжку лежала дома. Все это время я от нее не отходил, - рассказал kp.ru Андрей. - Отменил свой вылет в Сочи (Андрей там живет уже 4 года, строит для Прокловой дом в Хосте – Ред.). Только когда Лену госпитализировали, я смог улететь.

- Многие сейчас пытаются найти причины инсульта. Елена – пример правильного образа жизни. С кем угодно инсульт мог случиться, но только не с ней. Может, нарушили режим на Новый год, хорошо погуляли…

- Мы отмечали Новый год вчетвером: я, Лена, ее старшая дочь Арина с мужем. Отмечали в загородном доме у Арины на Новой Риге. Это под Новым Иерусалимом. Тихо, мирно, по-домашнему, без танцев… Лена выпила несколько бокалов брюта. Она вообще не злоупотребляет спиртным. Где-то в половине второго ночи зажгли бенгальские свечи и она пошла спать. Некоторые специалисты мне теперь говорят, что скачок давления могло вызвать обжорство и неправильное питание в праздники. Но этого не было. Мы ели на Новый год лобио, свиную шейку, запечённую со специями. Арина очень вкусно готовит. Они с мужем обязательно подают мясо. Лена съела немного. На столе была красная икра… Нет, режим питания особенно никто не нарушал. Лена много и постоянно пьёт воду. Кофе не больше одной чашки в день и то не всегда.

- Я слышала: в декабре Елена прошла обследование из-за скачков давления.

- Да, у нее повышенное давление давно. Утром она обязательно с тонометром на руке. Иногда давление подскакивает под 200. Я ей много раз говорил: Лена, что ты творишь? Сосуд лопнет, и тебе кирдык. Хватит заниматься самолечением. Она то какие-то травки пьет, то чаи лечебные. Для неё любая таблетка – это враг номер один.

Еще, когда она была беременна нашим первым ребенком (младенец погиб из-за того, что у Прокловой – слишком густая кровь – Ред.), у нее по ночам давление подскакивало до 200. Днем нормальное, но после ночи она просыпалась никакая. Уже тогда я ей говорил: так нельзя! Надо лечиться. Но я не мог до нее достучаться.

И тут мне позвонил знакомый врач и сказал: ситуация серьезная с этими скачками давления. Месяц назад я настоял, чтобы она прошла обследования. Три дня она провела в больнице, обвешенная приборами и разными датчиками. Там велотренажер крутила, аппараты на нее разные вешали. Ей не сделали только МРТ. Поскольку врачи хорошие знакомые, они не стали назначать лишние платные обследования. Делали только то, что необходимо. Прописали курс лечения. Только тогда Лена наконец села на таблетки, как рекомендовали. Давление быстро стабилизировалось. Она ушла от высоких верхних значений. Держится в районе 135, иногда вообще: 120 на 80.

- Как она себя чувствует сегодня?

- 10 января её на сутки положили в реанимации. Так положено по протолку лечения. Состояние было стабильно тяжелое. Но наутро перевели в неврологическое отделение в палату интенсивной терапии. Она и сейчас там. Несколько дней ей делали капельницу, состояние улучшилось. Потом капельницу отменить, сразу пошло ухудшение. Врачи вернули капельницы. Еще несколько дней назад мне говорили, что Лену через неделю могут выписать, то сегодня прогноз другой: в больнице она останется до конца января.

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