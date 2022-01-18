Почему опасно окунаться в прорубь на Крещение людям старше 60 лет

Екатеринбург. Крещенские купания на озере Шарташ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии приближающегося праздника Крещения, который обычно сопровождается массовым окунанием в прорубь, врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова рассказали, стоит ли купаться в ледяной воде людям старше 60-ти лет.

- В пожилом возрасте Врач предупредил пожилых людей об опасности ныряния в прорубь без подготовкиныряние в прорубь без соответствующей подготовки может привести к остановке сердца и смерти, - предупреждает читателей kp.ru заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия. - При резком погружении в ледяную воду происходит рефлекторное сужение сосудов, что и может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы.

К тому же среди противопоказаний - хронические заболевания, которые часто встречаются у людей в старшем возрасте, такие как болезни головного мозга и сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, артериальная гипертензия.

- Кроме того, пребывание организма в подобных экстремальных условиях может дать чрезмерную нагрузку на иммунную систему и стать причиной развития ОРВИ, гриппа, пневмонии и других инфекционных заболеваний. Купание в проруби после 60-ти лет допустимо только, если человек полностью здоров и не первый год практикует так называемое моржевание. И даже в этом случае нырять в ледяную воду стоит лишь в специально оборудованных для этого местах в присутствии медиков и сотрудников МЧС, - говорит Александр Мелия.

В пожилом и особенно старческом возрасте организм хуже справляется и с терморегуляцией тела. Нарушения в работе мышц, пониженный обмен веществ вместе с воздействием низких температур могут спровоцировать нарушения в работе мозга и даже привести к делирию, состоянию, при котором человек не может адекватно воспринимать реальность, считает заместитель директора по гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

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