Анну Франк, возможно, выдал нотариус, спасавший свою семью

Многие десятилетия историки пытались выяснить – кто выдал фашистам Анну Франк. Фото: ru.wikipedia.org

Имя Анны Франк – еврейской девочки, схваченной в годы Второй мировой войны нацистами и отправленной в концлагерь, где она погибла, стало известно всему миру благодаря ее дневнику. Этот документ, обличающий нацизм, переведен на многие языки мира. Анна Франк и ее семья считаются одними из самых известных жертв нацизма.

Многие десятилетия историки пытались выяснить – кто выдал фашистам Анну. Среди прочих этим занималась следственная группа во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком. Три десятилетия криминологи, историки, архивариусы пытались найти правду.

Выводы своей работы они представили на американском телеканале CBS.

Пэнкок уверен, что путем обработки собранной информации новейшими методами, в т.ч. и с использованием искусственного интеллекта, с высокой долей вероятности им удалось установить, что о местонахождении Анны и ее семьи нацистам рассказал нотариус Арнольд ван дер Берг, член юденрата – еврейского совета Амстердама.

Имя ван дер Берга включили в число подозреваемых давно, сразу после окончания Второй мировой. Об этом говорили и отцу Анны, выжившему в Холокосте и издавшему дневник дочери. Но он решил ничего не предпринимать.

Группа Пэнкока считает, что мотивом преступления скорее всего стало желание ван дер Берга спасти собственную семью. Возможно, он выдавал других евреев, чтобы спасти своих близких.

Авторы расследования особо отмечают, что улики, собранные ими против ван дер Берга, являются косвенными. И суд вряд ли бы счел их достаточными для того, чтобы вынести обвинительный приговор.