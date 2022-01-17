Раскрыта интрига с новым мужем разбитой инсультом Елены Прокловой

Елена Проклова, Андрей Тришин и их дочка Полина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Госпитализация Елены Прокловой, у которой в начале января случился гипертонический криз, а затем и инсульт, предала огласке устроенную личную жизнь актрисы. До этого звезда считалась одинокой: в 2015 году после 30 лет брака Проклова развелась с третьим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным. И вдруг дочь артистки проговорилась: мол, о болезни матери лучше знает ее супруг. Сам Тришин, к слову, от связи с бывшей всячески открещивался: в интервью kp.ru экс-муж категорично заявил, что отношения они не поддерживают: «Мы все-таки в разводе!». «Значит, Проклова вышла замуж в четвёртый раз», - справедливо решили поклонники и принялись гадать, с кем же актриса связала судьбу.

Однако, на самом деле все все оказалось иначе. Как выяснилось, после развода кинозвезда так и не разъехалась с мужем-бизнесменом. Они по-прежнему вместе, о чем сам Тришин рассказал в студии ток-шоу «Пусть говорят».

- Вечером 1 января я проводил Лену на Ленинградский вокзал - она ехала на гастроли в Санкт-Петербург, - впервые поведал Андрей Владимирович об обстоятельствах тех событий. - И вдруг из Питера звонок: совершенно чужой хрипящий голос. Говорит, что ей очень плохо. Я настаивал, чтобы Лена вызвала «скорую», но она хотела отлежаться. В итоге дотянула до самого спектакля: перед выходом на сцену приехали врачи и провели какие-то манипуляции. Все мизансцены она играла сидя, потому что стоять вообще не могла.

По словам супруга, домой актриса вернулась 3 января в жутком состоянии. Но в больнице Проклова оказалась лишь через неделю.

- Та клиника, в которую Лена хотела лечь, до 10 числа была на карантине. И она опять решила ждать, хотя врачи подозревали инсульт, - объяснил Тришин. - Утром 9 числа я вызвал медиков, ей сделали ПЦР-тест на дому. А на следующий день в лежачем состоянии Лену госпитализировали, сидеть она уже не могла. МРТ подтвердила инсульт.

На связь со студией из больницы вышла и сама Елена Проклова, на выздоровление которой врачи дают оптимистичные прогнозы: скорее всего, уже в марте актриса вновь сможет выйти на сцену.

- Все это время Андрей оставался моим самым близким человеком. И я за все ему безумно благодарна. Мы родные люди. Мы венчанные, нас никто не развенчивал - для меня он муж, - заверила артистка. - Я сама с интересом читала все эти истории про нового поклонника. Но в моей жизни ничего подобного нет. Меня совершенно не тянет к новым отношениям. Старые бы сохранить: вот в чем ценность!

Между тем, Елена Проклова ещё в 2015 году говорила: развод для них с супругом - это способ спасти отношения. В браке Тришин позволял себе обижать знаменитую жену и совсем не уделял ей внимания, предпочитая романтическим ужинам охоту и рыбалку.

- Я больше не хочу быть прицепом к мужу. Если Андрей пересмотрит свое отношение, и у нас все наладится, значит, снова сыграем свадьбу, - заявляла звезда в интервью.

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