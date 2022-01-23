Почему врачи отказались проводить операцию разбитой инсультом Елене Прокловой

Из-за инсульта 68-летняя Елена Проклова в третий раз сменила больничную «прописку». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя две недели после госпитализации из-за инсульта 68-летняя Елена Проклова в третий раз сменила больничную "прописку". Сначала была палата реанимации, затем - отделение нейрохирургии и вот - новая койка.

- Меня перевели в реабилитационный центр. Это в той же больнице, просто другое отделение, - рассказала kp.ru актриса. - Здесь лучшие технологии, лучшие врачи, прекрасные тренажеры и тренеры.

- Значит, пришла пора физической активности - на каких тренажерах занимаетесь?

- Да, пора постепенно переходить от острого периода к нормальной жизни. Занимаюсь на велотренажере, плюс вертикализация, плюс зарядка дважды в день - такая довольно бодрая. Ну и сама понемножку двигаюсь под наблюдением врачей. Слава богу, у меня не задеты те части мозга, из-за которых я могла остаться овощем: этого я боялась больше всего. Пострадал мозжечок, который отвечает за координацию движений. Поэтому и пошатывает, и подташнивает.

- Уже понятно, когда вас отпустят домой?

- По прогнозам врачей, в реабилитационном центре я пробуду дней 10. А потом, надеюсь, будем готовиться к выписке. Врачи распишут мне программу восстановления на дому.

- Получается, от операции пришлось отказаться? Говорили, что в начале февраля вам должны устанавливать стент.

- Сейчас операции не будет. В острый период, который длится до 30 дней, ее не проводят. Но к этому вопросу мы вернемся через несколько месяцев. Нужно провести массу анализов, например, исследовать густоту крови, чтобы понять, необходимо ли мне стентирование. Это вопрос открытый и непростой. Знаете, я сейчас на себе поняла, как легко в один миг потерять здоровье и как тяжело и долго его потом восстанавливать. Хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживает и ждет моего возвращения. Я всем очень благодарна!

Напомним, 4 января звезда фильма "Мимино" на ногах перенесла гипертонический криз: на гастролях в Санкт-Петербурге прямо во время спектакля у артистки подскочило давление. "Скорую" пришлось вызывать прямо в театр. Уже по возвращении в Москву артистка сама обратилась к врачам: к тому моменту ее состояние ухудшилось, медики диагностировали инсульт. Как объясняла сама Проклова, у нее "наилучший вариант инсульта": ни умственные, ни двигательные функции не пострадали.