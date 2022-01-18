Снова вместе: Муцениеце и Прилучный с детьми уехали на отдых в Дубай

На днях Павел и Агата воссоединились на дне рождения сына. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве. После развода супруги далеко не сразу зарыли топор войны. Лишь недавно они начали нормально общаться. На днях Павел и Агата воссоединились на дне рождения сына, устроив веселый праздник в честь его 9-летия. А сейчас актеры вместе отдыхают в Дубае.

В Инстаграме Павел опубликовал фотографию с Агатой, сыном Тимофеем и дочкой Мией: они снялись на фоне дубайского парка развлечений Legoland.

- Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут! – отметил 34-летний Павел.

Сейчас экс-супруги вместе с детьми отдыхают в Дубае. Фото: Инстаграм.

Поклонники ликуют и признаются, что им очень приятно снова видеть Прилучного и Муцениеце вместе. Подписчики не скрывают, что до сих пор надеются на воссоединение экс-супругов. «До слез было приятно увидеть это фото»; «Вы такие классные! Прекрасная семья! Слава Богу! Порадовали так порадовали! Умнички!»; «Дай Бог, воссоединятся»; «Мы будем очень рады, если вы сошлись»; «Агата и Паша светятся от счастья», - пишут фолловеры в комментариях.

Недавно Агата призналась, что она сейчас одна. Муцениеце рассказала, что она тяжело переживала развод и до сих пор не может завести новые отношения. Актриса встречалась с разными мужчинами, но каждый раз чувствовала, что это не то, чего бы ей хотелось.

- Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: «Нет, не хочу». Пару раз было просто так, - поделилась актриса YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

По словам Агаты, за годы брака она настолько привыкла к мужу, что когда в первый раз после развода у нее случилась близость, ей было очень плохо.

- Во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно, - призналась бывшая жена Прилучного. - Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнеры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось... Но и не пошло особо.

Агата с детьми поселилась в пятизвездочном отеле. Фото: Инстаграм.

Агата уверяет, что ее не интересуют легкие увлечения, поэтому она решила отказаться от таких отношений и ждать свою любовь.

- Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса - не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь, - говорит 32-летняя Агата.

Зато Павел после развода быстро нашел новую избранницу. Прилучный живет с актрисой Мирославой Карпович. Долгое время влюбленные скрывали роман от широкой публики, и лишь недавно рассекретили свои отношения.