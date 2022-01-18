"Состояние жуткое": близкий человек сделал заявление о разбитой инсультом Елене Прокловой

Елена Проклова. Фото: Личный архив героя публикации

Елена Проклова вторую неделю находится в больнице, куда ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Разбитая инсультом актриса находится в палате интенсивной терапии. Ей предстоит операция, у нее поврежден мозжечок.

Третий муж Елены Прокловой раскрыл подробности тяжелого состояния артистки. Андрей Тришин сообщил, что Елене Игоревне стало плохо в поезде. Она в начале января поехала на гастроли в Санкт-Петербург.

Знаменитость позвонила Тришину перед спектаклем. На все уговоры отлежаться ответила отказом. "Еле разговаривает, совершенно чужой голос хрипящий говорит, что ей очень плохо. Перед спектаклем вызвали «скорую», делали уколы и блокады", - рассказал он в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Проклова после инсульта отыграла спектакль. "Ее водили, выводили, сажали. Она все мизансцены сыграла в сидячем положении, потому что стоять не могла. Утром 3 января она приехала из Питера домой. Состояние жуткое", - поделился мужчина сокровенным.

В Москве Елену Игоревну госпитализировали 10 января. Сейчас она благодарит Бога и говорит: "Больше всего боялась стать «овощем» и обузой для близких. У меня повреждения мозжечка, который отвечает за вестибулярный аппарат. Поэтому все время шатает и тошнит - отвратительное состояние".

Сейчас артистка находится в палате интенсивной терапии. Потом ей предстоит операция. "Мне будут ставить стент в начале февраля", - уточняла она. Затем ей предстоит реабилитация.