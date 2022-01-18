Рудковская призналась, что зарабатывает два миллиона долларов в год

Яна Рудковская. Фото: Инстаграм.

Яна Рудковская в Инстаграме откровенно ответила на вопросы подписчиков. Продюсер Димы Билана пообщалась с поклонниками в сторис. Один из пользователей соцсети спросил Яну, сколько она зарабатывает.

«В среднем – два миллиона долларов в год после уплаты налогов», – сообщила Рудковская.

Яна отметила, что только раз в год отвечает на вопросы в соцсетях. Поэтому подписчики не упустили возможности выжать из звезды максимум информации. В частности, фолловеров интересовали отношения Яны с фигуристом Евгением Плющенко. Рудковская призналась, что за 17 лет совместной жизни они поссорились только два раза, и оба раза ссору инициировал спортсмен. Продюсер также рассказала о детях. Старшие сыновья Яны Андрей и Николай учатся на третьем курсе в МГИМО. Первенец Плющенко Саша (Гном Гномыч) хорошо успевает в школе, но из-за огромного числа спортивных тренировок на занятия приезжает только один-два раза в неделю. Остальное время сын звездной пары занимается с репетиторами. Младшего сына Арсения Рудковская тоже планирует летом поставить на коньки. Яна не скрывает, что мечтает о девочке и, по словам продюсера, они с мужем работают над этим. Скорее всего, дочку им снова выносит и родит суррогатная мать.

47-летняя блондинка также рассказал о своих пластических операциях. Яна делала коррекцию груди, изменив ее форму и размер. Продюсер объяснила, что после третьих родов она решилась на пластическую операцию, потому что не была довольна собственной внешностью. Яна обратилась к услугами «лучшего в мире врача-хирурга», и он сделал подтяжку бюста и уменьшил его размер.

Рудковская похвасталась, что в ее роскошном гардеробе более 250 платьев. Кроме того, Яна немного рассказала о себе и своих привычках.

- 168 рост, 53 кг вес. Ем мало и стараюсь не есть вечером. 15 лет не ем мясо, только курицу. Спорт 3–4 раза в неделю. Я каждый день принимаю ванну! Час в день. Вода забирает отрицательную энергию, - убеждена звезда.

Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года. Фото: Инстаграм.

Когда Яну спросили, кто богаче и знаменитее: она или Евгений Плющенко, Рудковская ответила, что они с мужем не разделяют бюджеты.

- Знаменитее, конечно, Женя. Его знает весь мир, - подчеркнула продюсер.

К слову, по данным Forbes, Плющенко зарабатывает около 5 миллионов долларов в год. Его доход складывается из нескольких источников: ледовые шоу, школа фигурного катания, реклама в медиа и соцсетях.

Напомним, Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них родился сын Александр, которого в семье называют Гном Гномычем. В сентябре 2020 года от суррогатной матери у пары появился младший сын Арсений.