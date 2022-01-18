У них не идут в астронавты: NASA не хватает желающих отправиться в космос

Согласно статистике, на сегодняшний день у NASA самый маленький отряд за всю историю его существования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправляет своих астронавтов на Международную космическую станцию с помощью Crew Dragon от SpaceX или на борту российских кораблей. А в будущем планирует реализовать масштабный космический проект «Артемида», в рамках которого первая миссия должна отправиться на Луну в 2024 году.

В то же время, согласно отчету Управления генерального инспектора, для «Артемиды» потребуется больше подготовленных астронавтов, чем у агентства может быть на момент старта программы.

Согласно статистике, на сегодняшний день у NASA - самый маленький отряд за всю историю его существования. Проблема заключается в том, что на пенсию выходит больше астронавтов, чем вступает в ряды покорителей космоса.

В 2000 году количество астронавтов достигло своего пика – 150 человек. Но в 2011-м, когда окончились миссии Space Shuttle, их осталось 44. Это стало одним из самых низких показателей числа астронавтов в агентстве за последние 20 лет, – говорится в отчете.

В связи с возрастающей сложностью используемой техники, обучение астронавтов, отправляющихся на МКС, в среднем длится полтора-два года. Нет ни малейших оснований предполагать, что для подготовки участников «Артемиды», которым кроме прочего придется высаживаться на поверхности Луны и Марса, потребуется меньше времени. Кроме того, для работы на поверхности астронавты должны обладать знаниями по геологии, а таких в отряде NASA - всего четыре человека.

Человеческий фактор – не единственная головная боль NASA: в отчете Управления генерального инспектора также говорится о проблемах с поставками скафандров, производством ракет и финансированием.

– Если не принять меры, то все эти факторы потенциально могут привести к разрушительным реорганизациям экипажа, длительным периодам обучения или задержкам миссии, – сказано в документе.