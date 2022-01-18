Кричал, бросался и топал ногами: Сотрудники резиденции президента Израиля пожаловались, что Реувен Ривлин доводил их до слез

Ривлин отрицать обвинения не стал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам людей, которым пришлось работать с бывшим президентом Израиля Реувеном Ривлином, в резиденции политика царила очень тяжелая атмосфера: глава государства раздражался по любому поводу, мог запустить газетой или пультом от телевизора и постоянно кричал на сотрудников.

– Он доводил девушек до слез. Он обрушивался на них и унижал, – рассказала журналистам одна из бывших сотрудниц резиденции, попросившая не называть ее имени.

Ее слова подтвердили и другие работники. А еще добавили, что Ривлин всех их считал бездельниками и неоднократно заявлял, что мог бы без особых потерь уволить почти половину.

Сам Ривлин отрицать обвинения не стал и отметил, что в течение семи лет резиденция была не только местом его работы, но и его домом. Соответственно, сотрудникам приходилось видеть его в самом разном эмоциональном состоянии, например, в минуты скорби после смерти в 2019 году его супруги Нехамы Ривлин, с которой он прожил почти полвека.

– В моменты стресса, во время болезни, в минуты печали и скорби я чувствовал себя окруженным любовью и встречал понимание. Я полагаю, что нет активного человека, который бы никогда никого не задел. И я прошу прощения у всех, кого обидел, – покаялся Ривлин.