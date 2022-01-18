Суд в Италии оценил шум соседского сливного бачка

Cливной бачок оказался вмонтированным в стену, к которой примыкает изголовье кровати супругов Фото: EAST NEWS

Итальянская пара добилась своего – суд признал, что слишком шумный сливной бачок в туалете у соседей нарушает их право на отдых.

Правда, для этого настойчивым итальянцам пришлось добраться до кассационного суда.

Муж и жена из итальянской провинции Специя уже не первый год борются за право находиться в собственной спальне в тишине.

Все началось с того, что их соседи - четыре брата - купившие квартиру на той же лестничной клетке, что и истцы, сделали у себя ремонт, во время которого перенесли туалет в другое место. В результате, сливной бачок оказался вмонтированным в стену, к которой примыкает изголовье кровати супругов.

Переговоры к успеху не привели, и пара решила обратиться в суд с жалобой на то, что соседская канализация издает невыносимый шум, не дающий им спокойно отдыхать.

Непонятно, чем руководствовались судьи, но иск был отклонен, хотя были представлены данные экспертизы о превышении допустимого шума на 3 децибела.

Супруги не сдались и с помощью адвокатов обратились в кассационный суд. И вот тут их ждала заслуженная справедливость: соседей не только обязали перенести туалет в другое место квартиры, но и обязали выплатить компенсацию за причиненные страдания из расчета 500 евро за год мучений. Если учесть, что пара воюет с туалетным бачком с 2003 года – получилось совсем неплохо.

– Это нарушение права на свободное и полное выражение своих повседневных привычек, прав, конституционно гарантированных и защищенных одной из статей Европейской конвенции о правах человека, – говорится в решении суда.