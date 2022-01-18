Минобороны: Потенциал группировки ОДКБ может быть усилен

В рамках учений "Союзная решимость-2022" в Беларусь будут переброшены 12 истребителей Су-35 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

- Россия и Белоруссия не исключают ситуации, когда для общей защиты надо будет привлечь весь потенциал военной организации Союзного государства – Минобороны России. Мы должны быть готовы к этому усилению, - заявил на брифинге 98 иностранным военным атташе (16 из стран НАТО) заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что в рамках запланированной в декабре прошлого года проверки сил реагирования Союзного государства войска и силы будут подготовлены к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению "внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях".

По словам представителя Минобороны проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. После передислокации группировки на угрожающие направления, в Белоруссию из России будут перебазированы 12 истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и дивизион ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а с 10 февраля начнется российско-белорусское учение "Союзная решимость -2022". Завершаться военные маневры 20 февраля.

- В ходе совместных учений военнослужащие проверят готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить тактические задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии, - отметил Фомин.

По словам замминистра в рамках боевого слаживания в Беларуси будут задействованы полигоны "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи". На отдельных участках местности "будут отработаны вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, отработаны задачи отражения внешней агрессии и антитеррор".

- Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, - подчеркнул Фомин.

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