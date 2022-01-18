В Госдуме открыли весеннюю сессию Украиной, Казахстаном и опасностью НАТО

Спикер Вячеслав Володин передал всем привет от Путина и напомнил о проблеме расширения НАТО на Восток. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня в обновленном составе депутатский корпус открыл весеннюю сессию первым пленарным заседанием. Спикер Вячеслав Володин передал всем привет от Путина и напомнил о проблеме расширения НАТО на Восток. Тему продолжили все лидеры фракций.

- Буквально только что у меня состоялся разговор с Владимиром Путиным. Он просил всем передать поздравления и плодотворной работы. - Начал свою речь Володин.

После приведения стандартной статистики о количестве законопроектов, находящихся на рассмотрении в Думе, о планах и темпах реализации указов президента, перешел к внешней политике.

- Мы должны поддержать президента и донести до своих западных коллег позицию России. Запад угрожает сделать нам больно и заставить заплатить высокую цену. Но они сами себе уже сделали больно и уже достаточно заплатили. Санкции вынудили нас заняться импортозамещением, в итоге мы стали сильнее. Теперь нас обвиняют в этом. В последние месяцы звучит истерика вокруг Украины. Якобы России готовит вторжение. Все это можно расценивать как информационную подготовку продвижения НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы уже там. А сейчас они думают, как им обосновать ввод войск.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский эту тему не то, что продолжил. А усилил.

- Сейчас исторический момент, мы должны выиграть у Запада. Я предлагаю более радикальные меры — не просто вернуться к договоренностям 1997 года, а расформировать НАТО. Ядерное оружие, кроме России все должно быть уничтожено на всей территории Европы. Санкции все разом отменить. И у России западные границы должны быть такие же, как на январь 1990 года. Надо выдвинуть такие требования. Естественно, они этого выполнять не будут. И поэтому мы должны использовать всю свою военно-техническую мощь нашей страны.

Владимир Вольфович так разошелся, что его было уже не остановить.

- Нам надо кардинально решить проблему. Надо покончить с тем, что нам кто-то может угрожать. Если мы решим вопрос, то станем сверхдержавой. Америка за океаном, а в Европе тут только мы должны быть. Американцы не воевали, они не брали Берлин и всегда идут обозом. Нужно жестко объяснить им это один на один в кабинете с Байденом. Мы им должны устроить так, чтобы они бежали как из Афганистана. «Вас не будет», вот как надо поставить вопрос. Но там некому было их догонять, а у нас все готово. Если наши руководители примут соответствующее решение, то будем управлять миром.

Жириновский мыслил масштабно, говорил, что надо всей страной навалиться и построить жилье, дороги, понять экономику, чтобы обвалить доллар и евро.

- Мы все это можем! Блестящие перспективы у нас. Сегодня самый исторический момент.

И закончил свою речь лозунгом: «За победу России в новой войне».

Справедливорос Миронов был сдержанней.

- После пламенных речей коллег я хочу вернуть на землю. Нашу российскую, многострадальную. События, которые произошли в Казахстане имеют прямое отношение к нам. Нам надо учиться на тех ошибках, которые сделали наши коллеги и партнеры, которые не очень дружественно поступали со всем русским (языком, людьми). И главная причина случившегося — огромная социальная пропасть между богатыми и бедными. И у нас за время пандемии богатые стали еще богаче, а в 40% населения еле-еле хватает на питание. Надо заняться ликвидацией этой бедности. Ни 1000, ни 2000 не помогут. Надо начинать «от печки», пересмотреть пенсионную реформу, выполнить норму конституции по индексации пенсий для работающих пенсионеров и так далее. Это покажет, что государство думает о том, как им жить дальше.

Нечаев — новенький в Думе, выступал далеко не так уверенно, как его более опытные коллеги.

- Я очень рад, что Новый год начался с хороший новостей, с того, что закон о QR-кодах отложен. И обстановка поменялась. Конечно, пандемия не закончилась, она продолжается. Если говорить об иммунном капитале, то вот есть какая идея. Есть такое понятие, как Т-клеточный иммунитет. В изучении этого вопроса России может опередить и весь мир. Давайте эти исследования поддержим.

Немного порассуждали про Казахстан, про бедность, которая стала причиной событий Нечаев так же, как и все предыдущие ораторы, отметил, что в России ситуация не лучше. И надо с этом что-то делать.

- Есть два подходя — увеличить долю социальной помощи. Второй — наращивать экономику, увеличивая тем самым общий пирог. Надо поддерживать предпринимателей, уменьшать налоги и так далее. И второе — учить предпринимательству. Когда бедность становиться наследственной, и дети живут хуже родителей — это самое беспардонное, что может быть. А еще и эти меры по отношению к молодежи. В стране становиться душно. Мы все были 20-летние и давайте отстанем уже от этих блогеров и комиков. Мы что, хотим, чтобы все молодые люди уехали? Я лично не хочу. Вырастут, и как мы станем спокойнее и толковее.

Мы с вами вступаем в очень непростой год. Я думаю, что войны не будет. Конечно, внешнеполитическая политика очень важна, но я бы хотел, чтобы мы больше обсуждали жить наших людей. Думали о том, как сделать жить людей богаче и счастливее.

Владимир Васильев:

- Фракция «Единая Россия» поддерживает внешнюю политику, которая проводится президентом.

И дальше перешел к внутренним делам. Анонсировал те законопроекты, которые будут рассматриваться и меры, приниматься.