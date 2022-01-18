"Новый ковид – он вообще другой": врач заразился омикроном и описал свои ощущения

По данным на 18 января в России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 31 252 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 18 января в России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 31 252 человека. При этом активность продолжает набирать наиболее заразный из всех штаммов коронавируса – Омикрон. В число недавно инфицированных попал и врач – реаниматолог Михаил Чуйко, выпускник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, который поделился на страничке в соцсети собственным опытом того, какие симптомы вызывает штамм Омикрон и насколько тяжело развивается болезнь.

- Прежде всего - новый ковид - он вообще другой, - пишет врач. - Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов.

Михаил Чуйко не претендует на то, что его личный опыт болезни и случаи, которые он наблюдает у пациентов, точно совпадут с тем, как будет протекать омикроновый ковид у других людей. Однако, судя по всему, COVID-19, вызванный вариантом Омикрон, часто начинается с насморка, а кашель здесь – нечастый гость, как и потеря обоняния. У многих людей наблюдается ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани) с изменением голоса «по типу Шерлока Холмса».

- Кашель как правило присоединяется на этапе выздоровления, то есть как у того же риновируса, - продолжает Михаил Чуйко. – Астения (сильная слабость, - прим. ред.) есть, головная боль, боли в мышцах на высоте температуры, энцефалопатии (нейронные изменения в головном мозге, - прим. ред.) не наблюдал (хотя жена про меня и утверждает иное, но на то она и жена, чтобы так говорить).

Повышенная температура держится недолго, в среднем 2 – 3 дня. У людей, прошедших вакцинацию, температура тела, по наблюдениям врача, не растет выше 38 градусов, а вот непривитые болеют сложнее и все-таки им чаще нужна госпитализация. «Слава богу, никого из знакомых в реанимации на данный момент», - отмечает автор.

Есть и некоторые загадки в штамме Омикрон, например разнообразие симптомов внутри одной семьи.

- У кого-то ринит (насморк, - прим. ред.) по типу аллергического весеннего со складом носовых платков, у кого-то - ларингит, у кого-то понос от души, а у кого-то и кашель все-таки. От чего зависит, пока понять нет возможности, - пишет Михаил Чуйко.

Насколько часто Омикрон вызывает воспаление легких – тоже пока не очень ясно.

- Видимо, гораздо реже, чем штамм Дельта, но здесь остерегусь делать далеко идущие выводы, - заключает врач.