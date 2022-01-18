Подросток полтора года насиловал четверых младших братьев и сестер в приемной семье

В настоящее время возбуждены сразу четыре уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кошмарная история произошла в семье директора одного из детских фондов Москвы. 56-летний Сергей В.* вместе с 55-летней супругой Татьяной В.* руководят благотворительным детским фондом, который занимается защитой прав детей, профилактикой сиротства и содействие семейному устройству малышей, оставшихся без попечения родителей. Фонд является уполномоченной организацией Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Некоторое время назад супруги сами стали опекунами четверым ребятишкам из одной семьи. Сергей с женой решили не разлучать братьев и сестер потерявших родителей и приняли в свою семью всех малышей. Так 6-летний Коля*, его 5-летний брат Миша* и их сестры 7-летняя Ира* и 3-летняя Маша* обрели новый дом. Однако, вновь обретенное семейное счастье ребят длилось не долго.

В начале 2020 года Сергей с Татьяной решили принять в семью еще одного ребенка - 15-летнего Никиту*. Мальчик был трудным подростком, но новые родители надеялись, что смогут своей любовью и заботой перевоспитать ребенка. Младшие дети с радостью приняли старшего брата Никиту и много времени проводили с ним вместе. Со временем родители заметили, что маленькие дети стали нервными и закрытыми в общении, погруженными в себя. Сергей с Татьяной списывали это на тоску детей по родным и никак не могли предположить, что же на самом деле стало причиной перемены в настроении малышей.

Так прошло более полутора лет. Страшная правда выяснилась случайно. В ходе одного из плановых медицинских осмотров, 17-летний Никита* рассказал врачу, что он якобы подвергся сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины. Подростка отправили к детскому психологу, который в ходе разговоров с мальчиком выяснил, что Никиту никто не совращал, а вот он сам регулярно насилует своих младших братьев и сестер. Информацию о случившемся срочно передали в полицию.

«В ходе расследования было установлено, что 17-летний Никита К.* на протяжении полутора лет неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих малолетних братьев и сестер. С пострадавшими детьми, которым сейчас от 3 до 7 лет, работают психологи, устанавливая все подробности происходившего в семье. Дети боялись старшего брата и ни о чем не рассказывали опекунам», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждены сразу четыре уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Следователями уже установлена причастность 17-летнего Никиты к совершению этих преступлений в отношении своих малолетних братьев и сестер.

(* - имена изменены)

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