Мишустин заявил о переносе инвестиционного форума в Сочи

Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных норм в местах массового скопления людей. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В связи с угрозой распространения штамма коронавируса «омикрон» правительство приняло решение о переносе российского инвестиционного форума в Сочи.

- Форум будет перенесен на более поздний срок, - сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по коронавирусу во вторник.

Форум должен был состояться в Сочи с 17 по 19 февраля.

Мишустин отметил, что «омикрон» распространяется стремительно. В то же время число госпитализаций, по словам премьера, пока не растет.

Как отметил Мишустин, пока нет полной ясности, как быстро будет распространяться «омикрон».

- Надо быть готовыми к любому варианту, - отметил премьер.

Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных норм в местах массового скопления людей.

Как отметил премьер, пик заболеваемости нужно встретить «в полной готовности». В том числе, обеспечить надежную работу кол-центров 122. Эта служба консультирует по всем вопросам, связанным с COVID-19. Через нее заболевшие коронавирусом могут вызвать врача на дом или скорую помощь. Дозвон в службу должен составлять не более 2 минут.

Как рассказал Чернышенко, стресс-тестирование службы 122, при котором была специально многократно увеличена нагрузка на систему, выявило проблемы.

Мишустин поручил Чернышенко и губернаторам обеспечить ежедневный мониторинг по дозвону в службу 122.

- Если губернаторы возьмут это на личный контроль, то ситуация сразу исправится. Здесь одна часть техническая, инфраструктура, все это будет сделано, но именно дозвон и качественно работающий персонал, то есть люди, которые будут на той стороне, - это очень важный элемент, - отметил Мишустин и попросил «докладывать ему лично».