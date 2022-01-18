Песков не согласился с мнением аналитиков о возможном повторении событий в Казахстане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня (во вторник, 18 января) из Казахстана вернулась, как говорят военные, «крайняя» партия российских миротворцев. И завтра наш командующий оттуда прилетит. Владимир Путин собирается встретиться с миротворцами? Или ограничится беседой с министром обороны Сергеем Шойгу, которая уже состоялась? Все-таки, беспрецедентная была, выдающаяся акция сил ОДКБ. И там, в общем, есть о чем поговорить - по итогам.

Дмитрий Песков так ответил на эти вопросы журналиста KP.RU:

- Ну, нет. Пока каких-то встреч (с такой повесткой. - А.Г.) у президента в графике не значится.

Да и многие вернулись и сейчас отдыхают. Или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим каким-то маневрам и так далее.

Миротворцы возвращаются в свои места дислокации. Вот сейчас каких-то специальных мероприятий не запланировано.

- И еще такой вопрос, Дмитрий Сергеевич. Некоторые аналитики, в основном не наши, говорят, что на этом проблемы в Казахстане не заканчиваются, возможно, и миротворцы еще потребуются, и так далее, и так далее. Вот как бы вы это прокомментировали?

- Никак. Мы с этим не согласны.

- И еще не могу не спросить - Указы о награждении будут?

- Ну, если руководство Министерства обороны и Генерального штаба сделают представления, они будут рассмотрены...

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