Закон принят: педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненное

Важно защитить детей от насилия Фото: Shutterstock

Депутаты в окончательном третьем чтении приняли поправки в статьи 131 и 132 УК РФ, обеспечив детонасильникам — рецидивистам вечный покой в стенах исправительных учреждений. И хотя решение было принято единогласно, в стенах Нижней палаты парламента возникли жаркие споры про возвращение смертной казни.

До сегодняшнего дня в указанных статьях было прописано, что максимальным наказанием для педофилов может стать 20-летний срок. И то только если жертве меньше 14 лет. Поправки предусматривают распространить наказание на все случаи с несовершеннолетними, то есть до 18 лет включительно. А для педофилов-рецидивистов, совершивших преступление повторно вводят пожизненный срок. Такая же суровая мера, как звучит в принятом сегодня законопроекте, распространяется и для преступников-первоходок, но уличенных в совершении тяжких действий по отношению к двум и более детям, и «для случаев, когда насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими преступлениями».

На этом работа по защите детей не закончена. Как завил спикер Госдумы Вячеслав Володин:

- Изменений в УК будут вноситься и дальше . Нам важно защитить детей от насилия. Мы обсуждаем введение новых отягощающих обстоятельств. Например, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по обучению и защите (то есть учителя, воспитатели — ред.) Так же предлагается отменить срок давности за преступления в отношении малолетних детей.

Но этого некоторым депутатом показалось мало.

- Мы по-прежнему удивляемся терпению и такой либеральной позиции и депутатов и силовиков. - Кричал с трибуны справедливорос Олег Нилов. - И либеральной общественности, которая выступает резко против смертной казни для педофилов-убийц и педофилов-рецидивистов, маньяков. «Не смейте возвращаться смертную казнь!», вопят они. Такие лжезащитники говорят, что «если вернуть смертную казнь, то потом ее можно будет распространить и на нас». Наша фракция выступает за то, чтобы поставить перед народом вопрос об отмене моратория на смертную казнь для таких вот нелюдей, как педофилы и маньяки. Навязанный мораторий давно пора поставить на референдум. Пусть народ решает, кормить их всю жизнь, да еще и сперспективой оказаться на свободе в итоге, или лишать жизни.

Вновь избранный депутат, поисковик «Лизы Алерт» Олег Леонов вообще заявил, что

- Одна из моих поправок как раз вводила смертную казнь, но ее отклонили. Считаю, что должен быть еще пакет законопроектов, которые обезопасят и спасут детей. Для вышедших из тюрем педофилов, нужно установить обязательный мониторинг, чтобы отслеживать их местоположение. Надо увеличивать сроки и за убийство детей, потому что как показывает практика, именно так педофилы и поступают, пытаясь скрыть следы преступления.

Экс-прокурор, а ныне депутат от КПРФ Юрий Синельщиков рассказал про свой опыт общения с подобным преступных контингентом.

- Я общался с педофилами и знаю, что они говорят: «Я, товарищ следователь, ничего поделать не смогу. И никакое наказание меня не остановит, когда я вижу жертву». Так что этот закон ничего не даст совершенно. Тут надо либо возвращать смертную казнь, либо профилактировать подобные преступления. Рецедивная преступность растет, сейчас уже 58% рецидивсты . То есть мы доросли уже до кошмарных цифр. Надо обязать полицию следить за вышедшими на свободу преступниками. А они все по метро толпами гуляют. Надо принудить МВД исполнять свои обязанности.

Риторику закончил Володин. И предложил вместо обсуждения смертной казни подумать на какие рудники отправлять педофилов.

- Вносите предложения по местонахождения лагерей, у вас опыт есть, знания предмета, - обратился спикер к коммунистам. - Пусть работают в суровых условиях в шахтах и рудниках. А что касается комплексного подхода, то Яровая займется, она как раз из этих мест и сейчас занимается вопросами защиты детей от подобных преступлений. Все к ней.

- Относительно жесткости наказания я считаю, что это абсолютно правильно. И если попался серийный маньяк, то он должен быть лишен свободы на пожизненно. Но у нашего правосудия есть проблемы, зачастую судьи просто встают на сторону следствия и им все равно, что говорит сторона потерпевшего, о чем говорит и статистика — 99% обвинительных приговоров у нас. И только суд присяжных показывает другие цифры — оправдательных приговоров 20%. То есть невиновному больше шансов защитить свои права. Поэтому ни в коме случае нельзя лишать обвиняемых по столько тяжким статьям возможности просить о суде присяжных. Особенно если есть место оговора, ложных обвинений и так далее.

Но, к сожалению, процессы с участием присяжных по делам о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних у нас уже давно не практикуются. Хотя еще в 2019 году президент согласился с идеей вернуть такие дела в подобные суды.

Что касается разговоров о смертной казни, то давайте вспомним дело сколько раз подряд Чекатило убивали. К сожалению и органы следствия и суды работают не достаточно эффективно — это называется обвинительный уклон правосудия. Адвокатам не верят, а вот прокурорам и следователям — на слово. К тому же и с точки зрения религии жизнь и смерть человека в руках Господа.

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