Экс-жена Федора Бондарчука объяснила россиянам, в чем прелесть сумок за 5 млн рублей

Подруги готовили ризотто с грибами и болтали о своём, о девичьем

Бывшая супруга Федора Бондарчука, которая продолжает носить его фамилию даже после развода и новой свадьбы, стала очередной гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой. Подруги готовили ризотто с грибами и болтали о своём, о девичьем. Так, например, зрители узнали от Светланы, что сытая и пьяная светская жизнь столицы далеко не всегда приносит радость, а сумочки за 60 тысяч евро стоят своих денег, потому что дарят ощущение чуда.

О ТРАВЛЕ В ДЕТСТВЕ

- Мне очень сильно доставалось: я была высокой, худой, у меня не росла грудь, не росла попа. Я родилась немного не в то время, опередив тренды. И моя бабушка Катя поступила очень грамотно, отправив меня на кастинг моделей, - это отличный пример для родителей, чьи дети подвергаются травле. А меня сильно травили в школе за мой оригинальный вид. И я сама не считала себя симпатичной, даже когда за мной стали ребята ухаживать. И когда я закончила школу, у меня уже было много поклонников, но внутренняя неуверенность была очень сильная.

О РОМАНЕ С МАЗАЕВЫМ

- Будучи моделью, я очень быстро познакомилась с Володей Пресняковым, Серёжей Мазаевым. Это было начало девяностых, денег нет. Когда мы познакомились, не поверите, у Мазаева были длинные волосы - ну просто фантастически он был прекрасен. Я час протанцевала под его песни. Он начал за мной ухаживать, я принимала эти ухаживания. Я - бедная студентка, он - обеспеченный парень. Мы всегда ходили по ресторанам, их в тот момент было всего три в Москве. Потом Серёжа назвал наш роман «гастрономическим», потому что, кроме еды, у нас так ничего и не произошло.

О ПЕРВОЙ БОЛЬШОЙ ПОКУПКЕ

- Я до сих пор помню, где я первый раз заработала 50 долларов: в казино. Мы вообще не знали, что такое казино - нас повёл друг из Америки. А новичкам, я бы даже сказала, дуракам всегда везёт. Тебе дали 5 долларов - бац! - и у тебя уже 100. И что я сделала? Пошла купила настоящие американские джинсы «Levi's» за 50 долларов. По тем временам это были большие деньги: можно было бездетно жить весь месяц.

Некоторые говорят: зачем покупать настоящие сумки «Hermes» (аксессуары этого бренда стоят, в среднем, 4000 - 60 000 евро, то есть, до 5 млн рублей. Но есть экземпляры и за 20 млн, за которыми ценители гоняются по всему миру. - Ред.), когда можно купить подделку? Да, может, они и правда не нужны ни фига. Но когда ты заходишь в магазин, тебе дают эту оранжевую коробочку, случается какое-то волшебство. А если купить подделку, чудо уходит.

О СВЕТСКИХ ТУСОВКАХ

- Для меня светская жизнь - это работа. Люди думают, что мы ходим тусоваться, а на самом деле у нас есть, как минимум, три причины, почему мы выходим в свет. Первое - это отношения с брендами, и ты ходишь, потому что есть определенные рабочие обязательства. Второе - когда у тебя личные отношения, и ты идёшь к своему другу. И третье - это интеллектуальная интересная наполненность: театры, к примеру, или кино. И когда ты приходишь, то моментально попадаешь под камеры. Ты не можешь прийти ненакрашенной или как-то некрасиво одетой. И поэтому люди говорят: «Она тусуется». Но если бы я только ходила по мероприятиям, все было бы значительно проще. А так я весь день работаю и вечером ещё надо успеть собраться. Все это совместить - это непростая история. Светская жизнь, ребята, она не не такая уж интересная.

О СВАДЬБЕ

- Мы с Серёжей (второй муж Светланы, дизайнер Сергей Харченко. - Ред.) на самом деле расписались из-за Паши и Ляси (Ляйсан Утяшевой и ее мужа Павла Воли. - Ред.). Почему-то я придумала, что мы должны расписаться именно 15 августа 2020 года. Просто интуиция, я даже день недели не смотрела. Уже потом я узнала, что это была какая-то уникальная дата, когда весь мир молился. И мы не успели подать заявление, только на 17 августа. Я сказала: «Нет, 17-ого я не буду выходить замуж». И помнишь, Лясь, мы с тобой это обсуждали? И ты говоришь: «Погоди, я сейчас решу». Звонишь: «Але, Юля, распиши, пожалуйста, ребят». Как в Советском Союзе. Так что ты - человек, из-за которого мы расписались.