Туркменбаши приказал погасить “Врата ада”: к чему это приведет

Туристы у газового кратера "Врата ада" ("Дервезе") в Туркменистане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству потушить “Врата ада” - так называется горящий газовый кратер, который находится в туркменской части пустыни Каракум. Он горит уже 50 лет. В 1971 году тогда еще советские геологи обнаружили у селения Дарваза скопление подземного газа. Начали разведку, но буровая вышка вместе с оборудованием ушла в провал, люди к счастью не пострадали. В результате образовался кратер диаметром 60 метров и глубиной 20 метров из которого шел газ. Геологи, не долго думая, подожгли кратер, рассчитывая, что топливо вскоре выгорит. Но гигантская природная “комфорка” полыхает до сих пор. Вокруг инициативы нового Туркменбаши завязалась общественная дискуссия. Одни говорят, что потушить “Врата ада” невозможно. Другие настаивают на том, что это бесполезно. А что думает по этому поводу ученые? За комментарием мы обратились к заведующему кафедрой геологии, геохимии и экономики полезных ископаемый геологического факультета Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова профессору Виктору Старостину.

- Виктор Иванович, имеет ли смысл тушить кратер, который в какой-то степени уже стал достопримечательностью Туркмении?

- Я не вижу ни одной разумной причины. В чем суть дела? Я на лекциях рассказываю студентам о том, что существует такое понятие, как водородное дыхание нашей планеты. Это научный факт, он установлен, доказан и на эту тему есть научные публикации. Такое явление очень широко распространено, если вы с прибором походите по Подмосковью то найдете десятки таких пунктов, где будет фиксироваться повышенное содержание водорода. Но концентрация газа небольшая и он быстро растворяется в воздухе. Тем не менее, например в Костромской области описаны объекты, наподобие Дарваза, только там не кратеры, а небольшие бугорки из которых сочится водород. Но у нас ничего не горит, потому что влажность высокая и такие источники просто заливаются водой. Почему такие факелы возникают только в пустынях? Там дождей нет и влажность очень низкая.

Силы “ада” на службе народному хозяйству

- Но глава Туркмении говорил, что гигантский факел плохо сказывается на экологии и здоровье людей.

- Теперь давайте разберемся, что горит. Выделяемый планетой водород на большой глубине соединяется с углеродом, поэтому образуется метан СН4. Такой же газ горит у нас в Вечном огне военных памятников. И я не помню, чтобы это как-то влияло на здоровье участников почетного караула, которые находятся в непосредственной близости. На всех нефтяных вышках у нас горят такие же факелы, где сгорает попутный газ. И у нефтяников мы тоже не видим связанных с этим профессиональных заболеваний. Давайте вспомним химию: что получается, когда горит метан? Выделяются углекислый газ СО2, который быстро уходит в верхние слои атмосферы, и вода. Все - никаких вредных газов там быть не может.

Газовый кратер в туркменской части пустыни Каракум горит уже 50 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У президента Туркмении был такой посыл: сейчас факел горит без всякой пользы. А нужно поставить «Врата ада» на службу народному хозяйству и этот газ добывать и продавать.

- Правильная мысль, благородная. У нас факелы, которые десятилетиями горят на нефтяных вышках, тоже научились применять в дело. Ученые придумали, как этот газ отводить и использовать в качестве топлива. И если бы в районе кратера Дарваза находилось крупное газовое месторождение, тогда имело бы смысл заниматься его разработкой. Но дело в том, что никаких значимых запасов газа там не существует.

Такие факелы описывал еще Марко Поло

- Топливо выгорело за 50 лет?

- Кратер может спокойно гореть тысячу лет и даже больше. Потому что газ поступает из больших глубин в мантии Земли. В Азербайджане есть аналог Дарвазы - горящая гора Янардаг, там огонь полыхает с древних времен, о нем упоминал еще Марко Поло в XIII веке. Поэтому 50 лет это не срок. Но, когда мы говорим о более ли менее крупном месторождении, это совершенно другой масштаб. Если газовое месторождение вовремя не закрыть сверху, чудовищное давление выбросит к черту все буровое оборудование и возникнет огромный вселенский пожар, где высота факела может быть до километра. А здесь никакого давления нет - просто сочится небольшой газовый ручеёк. Поэтому экономический эффект от попытки использовать “адский” газ будет близким к нулю. А “Врата ада” с хозяйственной точки зрения целесообразнее превратить в туристический центр. Ведь это чудо природы, настоящая жемчужина, редкая достопримечательность! Например, на Гавайских островах существует вулкан Килауэа. И местные власти включили его в состав национального парка, создали вокруг него туристическую инфраструктуру. Туристов подвозят на автобусах, подводят к кратеру и экскурсоводы показывают им как лава бурлит словно каша в кастрюльке на плите. Там можно попить пива, пообедать сделать кучу уникальных фотографий. И властям Туркмении надо сделать что-то подобное. Такие места всегда притягивали людей. Не надо ничего тушить, создайте возле этого кратера туристический центр: рестораны, верблюды, гостиница, сувенирный магазин, место для селфи… А для добычи газа в Туркмении гораздо проще найти более солидное месторождение.

Кратер можно потушить. Но до первого окурка

- А если все-таки решат тушить - возможно ли это сделать?

- Пара пустяков: пригнали десяток самосвалов, залили водой и готово! Но остается вопрос - зачем? Газ же все время будет идти из недр. Понимаете, это как обычная горелка. Потушите на кухне газ, но конфорку оставьте открытой – газ заполнит весь объем, а потом обязательно взорвется. Так же и в кратере Дарваза. Потушить можно, но до первой искры или окурка. А потом все по новой.

- Как-то вы легко все потушили, а некоторые ваши коллеги сомневаются, поможет ли направленный взрыв или попытка залить кратер пеной.

- Скорее всего, они не разобрались в чем дело. Способы, которые вы перечислили, используются при пожарах на крупных газовых месторождениях, где газ горит под большим давлением. Чтобы потушить такие сложные пожары в некоторых случаях бурят другие скважины, чтобы отвезти газ в сторону и понизить давление. Иногда, чтобы потушить такой пожар требуется 4- 5 лет. А бывает, что его потушить вообще невозможно, пока месторождение не выгорит. Но здесь, судя по всему, никакого давления нет - есть спокойный выход газа с большой глубины.

- А если они все-таки потушат кратер? Некоторые СМИ пугают, что это может закончится катастрофой. Действительно все настолько серьезно?

- Никакой катастрофы не будет, если они сами не наделают глупостей – например, начнут бетонировать кратер. Тогда произойдет взрыв. Выделение водорода это же процесс вечный, газ будет накапливаться а потом рванет. Технически возможно его накрыть каким-то куполом, а газ отводить и каким-то образом использовать. Но на мой взгляд, овчинка выделки не стоит.