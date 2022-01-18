Собянин: самоизоляцию для пожилых и «удаленку» для 30% сотрудников продлеваем до 1 апреля

Собянин рассказал об усилении службы 122, которая занимается всеми вопросами, связанными с коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Режим самоизоляции для пожилых людей и требование о переводе на «удаленку» 30 процентов сотрудников продлеваются в Москве до 1 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с распространением штамма «омикрон». Такие же меры Собянин посоветовал принять и главам других регионов.

Как рассказал Собянин на заседании координационного совета по коронавирусу при правительстве во вторник, число заражений «омикроном» в столице удвоилось за прошлую неделю. По словам градоначальника, судя по всему, такие же темпы сохранятся и на этой неделе.

В столице более заразный «омикрон» уже доминирует над штаммом «дельта», отметил Собянин. В то же время, уровень госпитализаций пока не выросло.

- Но мы понимаем, что уровень госпитализаций будет расти с кратным увеличением заболеваемости «омикроном», - отметил мэр.

Собянин также рассказал об усилении службы 122, которая занимается всеми вопросами, связанными с коронавирусом (в том числе, через нее можно вызвать врача на дом).

- У нас каналов связи 122 на той неделе было 3 тысячи, сейчас работают 4 тысячи, до конца недели их будет 6 тысяч, на следующей неделе - 12 тысяч, пропорционально будет возрастать и число операторов, - сообщил Собянин.