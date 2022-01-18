Грипп и коронавирус скрещиваются: в мире растет беспокойство по поводу двойной инфекции

У гриппа появляются шансы вернуться в число распространенных болезней и присоединиться к коронавирусу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После зимы 2020 - 2021-го года медики заявляли о том, что грипп почти исчез с повестки дня актуальных болезней. Мол, повсеместное ношение масок, мытье рук сделало его совершенно не актуальным. Но в этом году все не так. Более того, у гриппа появляются шансы вернуться в число распространенных болезней и присоединиться к коронавирусу.

По крайней мере, об этом свидетельствуют случаи двойной инфекции – одновременного заражения тем и другим вирусом – из США, Израиля, Бразилии, Филиппин и Венгрии. В зарубежной прессе появились и новые слова для обозначения двойного заболевания. Flurona - для совместного течения гриппа и ковида и twindemic - как возможность развития массового заражения этими двумя инфекциями одновременно.

Однако пока мировой опыт свидетельствует об отдельных случая подобного неприятного сочетания. Так издание «Вашингтон Пост» пишет, что в больницах Южной Флориды скрещение гриппа и коронавируса нашли у нескольких детей. Доктор Хуан Дюмуа, детский врач-инфекционист в Детской больнице Джона Хопкинса, рассказал изданию, что наличие множества заболеваний – распространенная история у детей, которые активно посещают садик или школу.

За последние недели в Венгрии и в Израиле начали регистрировать одновременное заболевание гриппом и ковидом среди молодых людей в возрасте около 30 лет. Двойная инфекция, в частности, была обнаружена у непривитой беременной израильтянки, симптомы которой были средне выраженными, как сообщили в крупнейшей клинике Израиля - Бейлинсон в городе Петах-Тиква (по информации газеты Times of Israel. В последние недели в Израиле наблюдается всплеск заболеваемости гриппом: около 2000 человек госпитализированы из-за опасений того, что у них есть и коронавирус, помимо гриппа.

- Мы наблюдаем все большую заболеваемость гриппом среди женщин, наряду со случаями коронавируса, которые в основном возникают у тех, кто не привит против «короны» и гриппа, - сказал израильскому изданию доктор Арон Визницер, директор женского отделения клиники Бейлинсон. - Это сложное время, когда в дополнение к коронавирусным заболеваниям мы все чаще сталкиваемся с гриппом.

Еще одна страна – Бразилия – сейчас борется со вспышкой несезонного гриппа как раз в тот момент, когда число случаев заболевания «омикроном» начинает активно расти.

А ЧТО В РОССИИ?

- Коронавирусная инфекция, действительно, может протекать совместно с гриппом – и это не новость. Грипп и коронавирус, действительно, утяжеляют друг друга, - говорит врач инфекционист, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков. - Поэтому мы и рекомендовали еще летом тем, кто упорно не хотел делать прививку от коронавируса, привиться хотя бы от гриппа. Грипп в этом году уже вернулся в Россию и был ранним. Начал он появляться с сентября, в ноябре – декабре – уже вызвал вспышку заболеваемости, причем, это были два гриппа: и H1N1, и гонконгский H3N2, которые сейчас пошли на спад, а омикрон поднял голову. Но грипп имеет две – три волны в сезон, поэтому в феврале обычно появляется следующая волна гриппа, которая длится до марта. И эта волна может совпасть с волной коронавируса и усугубить общую ситуацию.

Помните, что сейчас эффективность обычных масок снижается, особенно у тканевых, предупреждает врач. 30% эффективности при распространении варианта «омикрон» сохранит медицинская трехслойная маска и еще лучше защитные свойства - у респираторов.

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