«Милохин – адепт примитивной речи. У Ивлеевой обилие речевых ошибок. Бузова говорит чисто»: Эксперт оценил речь и грамотность кумиров молодежи

Кумиры молодежи — Даня Милохин и Ольга Бузова. Бузова — лидер российского инстаграма. Милохин — король ТикТока. Фото: YouTube

Чаще всего мы читаем интервью и публикации звезд в социальных сетях, которые пишут за них специально обученные люди. Поэтому мы попросили эксперта оценить речь кумиров молодежи «без прикрытия». Проанализировали многие их видеоинтервью, в том числе и самые обсуждаемые. Мы рассматривали только те видеоинтервью, где звездам приходилось отвечать экспромтом — без подготовки. Эксперт kp.ru Ксения Телешова - речевой тренер и основатель Центра красноречия.

Ксения Телешова объясняет: «На протяжении десятилетий психологи спорят о том, является ли речь человека отражением его мышления. На мой взгляд - да. По тому, как человек говорит, мы можем оценить то, как он мыслит и значит, кем является. Более того, в век лицемерия, когда в социальных сетях имидж личности создают целые команды, именно интервью можно считать реальным зеркалом человека, а провокацию, как возможность увидеть его истинное лицо».

Речевой тренер Ксения Телешова.

Ольга Бузова

- Ольгу Бузову по праву называют «классиком современности». На наших глазах идет становление личности - из простой девочки она превратилась в диву. Самая обсуждаемая девушка страны шикарно раскрылась, например, в выпуске программы «Вечерний Ургант». Ольга импровизирует, шутит, скорость реакции поражает, как и умение Ольги смеяться над собой. В нашумевшем интервью с Губерниевым Ольга была по-человечески ранимой. Видно, что она не была готова к провокациям в свой адрес. Весьма непросто давать интервью в прямом эфире, когда ты не разбираешься в теме глубоко. Вместе с тем, изучить вопрос можно, а вот чувство такта либо есть, либо нет, поэтому такое огромное число зрителей встали на защиту Ольги.

Если говорить об интервью Ольги в редакции «Комсомолки», то мы видим артистку, чья речь выстроена. Видно неестественное интонирование в анонсе, но перед нами публичная личность и «играть» для Ольги — норма. Если мы также обратим внимание на позу, то увидим, что она не готова подпускать к себе интервьюера и публику, она держит себя в руках, поправляет косички, тем самым привлекает внимание. Королева хайпа, самая критикуемая и обсуждаемая — представляете, сколько выдерживает эта женщина?!

Для меня, как специалиста по коммуникации, очевидно, что Ольга Бузова работает над собой, читает, ее словарный кругозор стал шире. Можно также отметить, что раньше Ольга не могла обойтись без слов-паразитов, а сейчас говорит довольно чисто. В качестве пожелания, я бы порекомендовала поставить голос на опору, поработать с дикцией и орфоэпией — произношение звуков. Несмотря на то, что Ольга из северной столицы, она иногда проглатывает окончания, поэтому я бы проработала этот момент.

Даня Милохин

- Блогер Даня Милохин еще так молод и открыт, что мне его жалко половину интервью в «Осторожно, Собчак». Он не такой, как мы, так как речь идет про два поколения — старшее и младшее. Он не читал книг, не ходит в оперу, ему плевать на то, что скажут другие, он снимает ТикТоки и смеется со всеми. Я смотрю, как мать, и только потом начинаю оценивать с точки зрения психолингвистики и риторики. В речи Милохина изобилие слов-паразитов, ошибок в простых словах, например, нужнО, вместо нУжно. Если говорить о смысле сказанного, то, конечно, чаще он стремится казаться еще проще, чем есть. Разумеется, когда речь идет о зарплате водителя в 500 тысяч рублей, Даня лукавит. Посмотрите на его закрытые жесты, на мимику, на реакции реплик товарища и вопросы Ксении Собчак.

Милохин - это адепт примитивной речи: «Ты забираешь мой шмот. Типа он тебе больше идет». Вместе с тем, он не звезда-однодневка, он не так прост, как кажется. Очевидно, Даня умеет располагать к себе, он научился выживать, чувствовать собеседника и одаренно манипулировать массовым сознанием. Хотелось бы на примере этого героя увидеть личностный рост и взросление. Мне симпатичен этот парень.

Моргенштерн

- Посмотрите какой он «одинаковый» и какой «разный» в интервью с Дудем, Гордоном и Собчак. Он хам, матерщинник и в то же время философ. Мне нравится, как звучит его голос, приятные обертона и интонирование. Моргенштерн, конечно, эпатирует, при этом если смотреть интервью целиком, а не кусками - вызывает симпатию. Есть очень смелые вещи, сказанные им от чистого сердца. Например, в интервью с Ксенией Собчак Моргенштерн был достаточно открыт и откровенен. И сейчас он платит свою цену за сказанное.

Анастасия Ивлеева

- Анастасия еще одна «звезда из народа». Смотрим ее самое обсуждаемое интервью в «Осторожно, Собчак». В начале Ивлеева привлекала своей искренностью, открытостью и простотой. Отталкивала, во всяком случае меня, обилием речевых ошибок и коверканным произношением слов на «американский» манер. На мой взгляд, нет ничего страшного ни в мате, ни в просторечиях, если ты на хорошем уровне владеешь русской литературной речью, а если двух слов, условно, связать не можешь, то это выглядит некрасиво. В то же время многие интервью Анастасии мне нравятся по смыслу. Посмотрите, как деликатно она говорит о своей личной жизни, о хейтерах, об успехе. По-человечески отражает манипуляции Ксении и не боится показаться необразованной. Приятная - вот, что хочется сказать после просмотра интервью.

Елена Блиновская

- В январе самым обсуждаемым в сети стало интервью Елены Блиновской в «Осторожно, Собчак». Безусловно, это пример, когда встретились две сильные личности, и одна выглядит намного выигрышней, чем другая. Понятно, что за «скобками» интервью остались личные истории обеих. Ксения была в некотором смысле зависима от Елены, потому что в момент интервью она работала у нее на корпоративе и получала за это деньги. Елена в интервью выглядит недовольной, закрытой и высокомерной. Но, как сама пояснила, это было связано с тем, что Ксения опоздала на пару часов на их встречу, и Елена хотела уйти. С точки зрения речи, в этом интервью мы видим следующее. Условно, есть некие стандартные ожидания от образа. Понятно, что Елена в них не попадает, так как многим зрителям хотелось бы видеть психолога - открытого, уравновешенного и счастливого, а вместо этого мы видим - хамство, мат и поведение ребенка. На мой взгляд, самой спорной является ситуация в лодке, когда Елена говорит: «Я тебе сейчас в рожу плюну. Бе бе бе, я как ребёнок, тебя не слышу». С точки зрения психолингвистики - это неадекватное поведение, в условиях публичного формата разговора. Поскольку человек, идущий на интервью, должен давать ответы. Весь остальной разговор очень поверхностный, мы не видим глубины во фразах, мы не найдем в интервью ничего, что можем взять для себя. На мой взгляд - это демонстрация конфликта двух личностей. Одна пытается достучаться до сути, а вторая просто сидит в закрытой позе и не говорит ровным счетом ничего важного.

Если мы почитаем посты Елены, то увидим в них тоже самое. Они достаточно редко структурированы, имеют главную мысль и логическое ее развитие. Как правило - это набор определенных фраз, весьма неоднозначных, и хэтштеги, которые показывают нам, что мы идиоты или просто не поняли, что внутри. Глядя на это довольно длинное интервью, можно сделать вывод, что Елене следует поработать над собой, с точки зрения публичной риторики. Безусловно, она является гуру марафонов, прекрасно продает и великолепно работает именно «со своей» аудиторией. Вместе с тем, когда она выходит на сцену и говорит, ей однозначно нужно поработать над уверенностью, убедительностью, структурой речи, аргументацией, интонированием, голосом, дикцией и другими атрибутами, которыми должен обладать публичный человек. Подчеркну, что я абсолютно безоценочно говорю об этом специалисте. Я не отношусь к тем, кто ее критикует и считает шарлатанкой. Наоборот, я восхищаюсь ее результатами и желаю Елене удачи. Как специалист в своей области, рекомендую ей работать над собой.